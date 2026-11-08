บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป นอนคุกคืนแรก ปรับตัวได้ดี หลับได้ไม่เครียด เผยอาหารมื้อแรก

บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป นอนคุกคืนแรก ปรับตัวได้ดี นอนหลับปกติ ไม่ร้องขออะไรเพิ่มเติม พบ บุ๋ม ห่วงลูกและแม่ ส่วน ก๊อต แจ้งว่ามีโรคเก๊าท์และโรคไต
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา เผยแพร่ข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากทีมโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์ ระบุว่าเมื่อวานนี้ (7 พฤศจิกายน) หลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรับตัว นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต อธิป คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จากศาลอาญา เป็นผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน เมื่อเข้าเรือนจำ พยาบาลเวรตรวจสุขภาพแรกรับ พบว่า ก๊อต อธิป รู้สึกตัวดี ตอบคำถามได้รู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีอาการเหนื่อยหอบ
ก๊อต อธิป แจ้งว่ามีโรคประจำตัวคือโรคเก๊าท์และโรคไต รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสุขุมวิทมา 3 ปี ไม่แพ้ยาหรืออาหาร ส่วนรอยฟกช้ำตามร่างกาย แจ้งว่าเคยผ่าตัดเย็บเอ็นที่ต้นแขนขวา ไม่สูบบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด และมีดื่มสุราบางครั้ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งตัว ก๊อต อธิป ไปกักกันโรคผู้ต้องขังใหม่ 5 วัน ที่แดน 2 หรือแดนแรกรับ ตามมาตรการ
ภาพจาก โหนกระแส
ด้าน บุ๋ม ปนัดดา เข้าทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อเวลา 17.00 น. หลังศาลอาญาให้ฝากขัง 12 วัน ทัณฑสถานฯ ดำเนินการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ทั้งการจัดทำประวัติ ตรวจร่างกาย และประเมินสภาพจิตใจ โดยพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ พบว่าร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สภาพจิตใจโดยรวมปกติ แต่มีความกังวลและเป็นห่วงลูกกับแม่ที่อยู่ข้างนอก
ภาพจาก โหนกระแส
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งตัว บุ๋ม ปนัดดา เข้าแดนระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ ส่วนมื้อเย็นเป็นแกงจืดวุ้นเส้นกับไข่ต้ม ซึ่ง บุ๋ม ปนัดดา รับประทานได้ปกติ และไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ทั้ง ก๊อต อธิป และ บุ๋ม ปนัดดา ปรับตัวได้ดี นอนหลับได้ ยังไม่พบภาวะเครียดสูงหรือวิตกกังวลมาก แต่อย่างใด
ขณะที่เพจ ดาวแปดแฉก ระบุว่า บุ๋ม ปนัดดา ปรับตัวได้ดี นอนคุกได้สบาย คืนแรกหลับสนิท ตื่นมาดื่มกาแฟ คุยกับเพื่อนร่วมห้อง และขอหนังสือสวดมนต์จากผู้คุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บุ๋ม ปนัดดา