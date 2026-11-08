เจ้าของชาบูดัง แฉเน็ตไอดอลขโมยอาหาร ทำทีไลฟ์ก่อนยัดใส่ถุง คนซัดวีรกรรมเพียบ

ยุ้ย Hotpot Man ไม่ทน ทอมเน็ตไอดอลโคราช อ้างขอรีวิว ก่อนขโมยอาหารกลับบ้าน ชี้จับได้ตั้งแต่รอบก่อน ยังวนมาทำซ้ำ เตรียมถุงมาห่อพร้อม ฟาดขโมยเป็นสันดาน
เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก สำหรับพฤติกรรมของเน็ตไอดอลรายหนึ่ง ที่อ้างจะมารีวิวอาหาร พร้อมสั่งเนื้อจำนวนมาก ก่อนแอบขนกลับบ้าน โดยพบว่าไม่ได้ทำครั้งเดียว แถมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เจอแบบนี้ทางเจ้าของร้านไม่ขอทน ต้องนำเรื่องมาเปิดโปงพฤติกรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hotpot Man ชาบูหมาล่า
โดยวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2569) คุณยุ้ย เจ้าของร้าน Hotpot Man ชาบูหมาล่า โพสต์เล่าบน X @yuihotpotman123 ว่า
"ตื่นมากูก็ได้มีเรื่องเล่าเลย น้องทอมเน็ตไอดอลโคราช เคยมากินที่ Hotpot Man สาขาโคราช ครั้งนึง ด้วยการบอกพนักงานว่าตัวเองเป็นเน็ตไอดอลจะมารีวิวให้ ระหว่างการกินก็มีการไลฟ์ และสั่งอาหารมาค่อนข้างเยอะ พอตอนเช็กบิลดันกินหมด พนักงานเลยสงสัยว่า คนคนเดียวจะกินได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ เลยลองย้อนกล้องดู
ก็เกมเลยจ้า เตรียมกระเป๋าเตรียมอุปกรณ์มาห่ออาหารอย่างดี ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว กูก็เงียบไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ว่าอะไร
แต่เมื่อคืนน้องมาอีกจ้า ทำทุกอย่างเหมือนเดิม สั่งอาหารมาเยอะเยอะ ไลฟ์ตอนกิน พนักงานจำได้ ทุกคนก็เลยเฝ้าดูอยู่ห่างห่าง และเหมือนเดิมจ้ะ ก่อนกลับ ห่อทุกอย่างลงในกระเป๋า แต่รอบนี้พนักงานไม่ปล่อยแล้วจ้ะ ค้นกระเป๋าก่อนออกจากร้าน และนำอาหารทุกอย่างที่น้องห่อมาคิดเงิน คำใบ้ กาแฟชอต
ภาพจาก X @yuihotpotman123
เนี่ยที่ยุ้ยบอกว่า การเปิดร้านอาหารปัญหาในแต่ละวันมันเยอะมากอยู่แล้ว เชื่อกูหรือยัง 555555555555"
นอกจากนี้ยังเผยอีกว่า "รอบที่แล้วกูก็อยากแจ้งความแล้วนะ พอรอบนี้มาทำอีก กูยิ่งโมโห ถ้าพนักงานหน้าร้านติดต่อยุ้ยได้เมื่อคืน ยุ้ยพูดตรง ๆ ว่ายุ้ยจะแจ้งความ แต่เมื่อวานยุ้ยนอนหลับเร็ว เพราะว่าเหนื่อยเพิ่งกลับมาจากจีน พนักงานหน้าร้านเลยแค่เอาของที่เค้าขโมยไป มาคิดเงิน
คือมันไม่ควรไปสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ให้ร้านอื่นอีก คิดว่าถ้าไม่จัดการอย่างเด็ดขาด คงเอาไปทำกับที่อื่นต่อ เพราะรอบนี้เตรียมตัวมาอย่างดี คงเข้าใจว่าร้านไม่รู้ จับไม่ได้ อันนี้เค้าไม่ได้เรียกว่านิสัย มันอยู่ในกมลสันดานแล้ว"
จากภาพจะพบว่าเน็ตไอดอลดังกล่าว มีการยัดเนื้อสดลงถุงพลาสติกใสเพื่อขนกลับบ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีการแบ่งถุงไว้อย่างเรียบร้อย แต่ละถุงยัดเนื้อไว้แน่น ๆ เรียกว่าเตรียมการและเตรียมอุปกรณ์มาเป็นอย่างดี
ขณะที่ฝั่งชาวเน็ตเชียร์ให้จัดการหนัก ๆ แจ้งความฐานลักทรัพย์เลยยิ่งดี โดยชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเคยสร้างวีรกรรมต่าง ๆ มาเยอะแล้ว ฝั่งคนที่ได้ดูไลฟ์เมื่อคืนก็ยอมรับว่าแอบคิดอยู่ว่าจะกินหมดจริงเหรอ ก่อนจะมาเจอโพสต์นี้แทนคำตอบ