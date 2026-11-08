เบนซ์ เรซซิ่ง เผยคำขอสุดท้ายจาก บุ๋ม ปนัดดา จะมีโอกาสไหม จากใจคนต้องดูแลแม่-ลูกเล็ก

เบนซ์ เรซซิ่ง เผยคำขอสุดท้ายจาก บุ๋ม ปนัดดา วอนขอโอกาสออกมาหาเอกสารเรื่องคดี สังคมคิดยังไง ?
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เบนซ์ เรซซิ่ง โพสต์ข้อความที่ได้รับจาก บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างถูกคุมขังจากคดีฉ้อโกง ร่วมกันฟอกเงิน และนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตามหมายจับศาลอาญา เนื่องจากกรณีเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
โดย เบนซ์ เรซซิ่ง ระบุว่า นี่เป็นคำขอสุดท้ายจาก บุ๋ม ปนัดดา ที่ขอโอกาสเผื่อออกมาแสวงหาพยานหลักฐาน ส่วนจะผิดถูกอย่างไรนั้น ให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akarakit Worarojcharoendet
จากข้อความ บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า "อย่างน้อยพี่เองเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลแม่สูงวัย ลูกสาว และเด็กเล็กอีกสองคน ขอโอกาสในการออกมาหาเอกสารเรื่องคดีค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akarakit Worarojcharoendet
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี