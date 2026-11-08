เจ้าของร้านงง โดนลูกค้าเหวี่ยงใส่ ปมไม่ให้จองคิวตอน 3 ทุ่ม แม้รู้ทั้งรู้ว่าปิดตอน 1 ทุ่ม…

เจ้าของร้านทำผมถึงกับมึน เจอลูกค้าโทร. ขอจองคิว 3 ทุ่ม ทั้งที่ร้านปิด 1 ทุ่ม พอปฏิเสธกลับเจอคำถามย้อน ทำเอาชาวเน็ตอ่านแล้วกุมขมับ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pratya Thongbaiyai เจ้าของร้าน Zeed Studio ร้านทำผมใน จ.ราชบุรี โพสต์เล่าประสบการณ์เจอลูกค้าโทร. มาสอบถามเวลาปิดร้าน ก่อนขอจองคิวช่วง 3 ทุ่ม ทั้งที่ร้านปิด 1 ทุ่ม แต่ดูเหมือนลูกค้าจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมร้านจึงไม่สามารถให้บริการให้
บทสนทนาเริ่มจากลูกค้าสอบถามว่าร้านปิดกี่โมง ซึ่งเจ้าของร้านตอบว่าปิด 19.00 น. ทุ่ม และรับคิวสุดท้ายเวลา 18.30 น. แต่ลูกค้ากลับถามต่อว่า หากเดินทางไปถึงประมาณ 21.00 น. ทุ่ม ยังพอจะมีคิวหรือไม่ เพราะเลิกงานเวลา 20.30 น. ทุ่มครึ่ง
แต่เมื่อเจ้าของร้านย้ำว่าร้านปิด 19.00 น. ลูกค้ากลับถามว่า "ก็เห็นในเพจบอกว่าให้โทร. มาจองก่อน แล้วจอง 21.00 น. ได้ไหมคะ ?" ทำเอาเจ้าของร้านต้องตอบกลับว่า "ผมเลิกงานหนึ่งทุ่มครับ" ก่อนลูกค้าจะถามต่อว่า "แล้วแบบนี้จะบอกให้โทร. มาจองทำไมคะ ?" ซึ่งเจ้าของร้านก็อธิบายว่าจองได้ในเวลาที่ร้านยังไม่ปิด สุดท้ายลูกค้าจบการสนทนาด้วยคำว่า "งั้นไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะ !"
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น หลายคนบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกัน เช่น ลูกค้าโทร. มาขอจองคิววันเสาร์ 6 โมงเช้า ทั้งที่ร้านเปิด 9 โมงเช้า พอแจ้งเวลาเปิดร้านกลับถามว่า "อ้าว แล้วไม่ให้จองล่วงหน้าเหรอคะ?" ขณะที่บางคนถึงกับตั้งคำถามถึงลูกค้าประเภทนี้ว่า โตมาได้ไง และอยู่รอดมาได้ยังไง