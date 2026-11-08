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เปิดโบนัสโรงงานปี 69 บางที่จัดเต็ม ให้จุก ๆ ถึง 8 เดือน ชาวโรงงานแห่ส่อง

           เพจดังรวมโบนัสโรงงานปี 2569 ให้สูงสุดถึง 8 เดือน บวกเงินก้อนเกือบแสน ชาวโรงงานแห่ส่องกันสนั่น คอมเมนต์มีทั้งยินดีกับเพื่อน ทั้งอิจฉา และหลายคนถึงกับท้อเพราะหาชื่อโรงงานตัวเองไม่เจอ

โบนัสปี 2569

           เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ทางเพจ โรงงานชลบุรี-ระยองพุดคุย โพสต์รวมโบนัสปี 2569 ของโรงงานต่าง ๆ พร้อมแคปชันว่า "ยินดีกับพี่น้องชาวโรงงานทุกท่าน"

           โดยรายชื่อที่เพจรวบรวมไว้ มีดังนี้

           - ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง 8 เดือน + 96,700 บาท

           - มิตซูบิชิ สยามอีสเทิร์น 7.5 เดือน + 10,000 บาท

           - เด็นโซ่ อมตะชลบุรี 7.5 เดือน + 30,000 บาท

           - สยามโตโยต้า อมตะชลบุรี 7.5 เดือน + 41,000 บาท

           - โตโยต้ามอเตอร์ 7.6 เดือน + 46,000 บาท

           - มิตซูแอร์ อมตะชลบุรี 7.2 เดือน + 20,000 + 3,000 บาท

           - IHI Turbo อมตะชลบุรี 6.2 เดือน + 75,000 บาท

           - อีซูซุ มอเตอร์ 7.1 เดือน + 37,000 + 3,000 บาท

           - ไอซิน ATTG 7 เดือน + 30,000 บาท

           - เจเทคโตะ บางปะกง 6 เดือน + 25,000 บาท

           - เจเทคโตะ ระยอง 5.3 เดือน + 50,000 บาท

           - Nippon Steel มาบตาพุด 6.6 เดือน + 30,000 บาท

           - NT ระยอง 6.1 เดือน + 14,000 บาท

           - กันยงอิเล็กทริก 5 เดือน + 10,000 บาท

           - สยามโกชิ 5 เดือน + 30,000 + 5,000 บาท

           - อาโอยาม่าไทย 5.6 เดือน + 28,000 บาท

           - NOK อมตะชลบุรี 4.5 เดือน + 27,000 บาท

           - ดันลอป ระยอง 4.7 เดือน + 23,500 บาท

           - Thai Okawa 4 เดือน + 23,000 บาท

           - คาวาซากิ มอเตอร์ 4.5 เดือน + 25,000 บาท

           - เรียวบิ อมตะซิตี้ ระยอง 5 เดือน

           - ไทยเมอิระ 5.1 เดือน + 32,000 บาท

           - อีซูซุ โลจิสติกส์ ระยอง 7 เดือน + 17,660 บาท

           - โยโกฮาม่า อมตะ ระยอง 5 เดือน + 38,000 บาท

           - STC ระยอง 5 เดือน + 30,000 บาท

           - คาดินัล เฮลธ์ ระยอง 3 เดือน + 55,000 บาท

           - เจอเนอรัล แหลมฉบัง 4.5 เดือน + 15,000 บาท

           - MG 2 เดือน + 50,000 บาท

           - โซนี่ อมตะชลบุรี 3 เดือน + 23,000 บาท

           - มิตซูลิฟต์ อมตะชลบุรี 5.6 เดือน + 33,000 บาท

โบนัสปี 2569

           งานนี้พีคสุดต้องยกให้ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง ที่ได้ไปถึง 8 เดือน บวกเงินก้อนอีกเกือบแสน ส่วนสายเงินก้อนก็มี IHI Turbo ที่บวกเพิ่มถึง 75,000 บาท

           หลังโพสต์ออกไป มีคนกดถูกใจกว่า 3.5 พัน แชร์ไปกว่า 883 ครั้ง ชาวโรงงานแห่เข้ามาคอมเมนต์กันคึกคัก ฝั่งที่อิจฉาก็แซวกันว่า "วาสนาเพิ่ลเน๊าะ" และ "ตัดภาพ โบนัสมาหาเรา" ส่วนเซลส์ก็ไม่พลาดโอกาส มาแปะไว้ว่า "โบนัสออกเอารถมา ทำกันเยอะ ๆ ครับ

           แต่อีกฝั่งก็มีคนท้อไม่น้อย เพราะไล่หาจนจบลิสต์ก็ไม่มีชื่อโรงงานตัวเอง เช่น "ไม่มีชื่อโรงงานกุเลย ท้อว่ะ", "โรงงานข่อยละบ่ข่าว" ขณะที่บางคนก็ขอปิดจอไปก่อนว่า "พอแล้วครับ..ตะเตืองใจ" และ "โรงงานผม+100ลุ้นกันเอาเอง"

โบนัสปี 2569




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เปิดโบนัสโรงงานปี 69 บางที่จัดเต็ม ให้จุก ๆ ถึง 8 เดือน ชาวโรงงานแห่ส่อง โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:50:01 3,885 อ่าน
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