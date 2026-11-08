เปิดโบนัสโรงงานปี 69 บางที่จัดเต็ม ให้จุก ๆ ถึง 8 เดือน ชาวโรงงานแห่ส่อง

เพจดังรวมโบนัสโรงงานปี 2569 ให้สูงสุดถึง 8 เดือน บวกเงินก้อนเกือบแสน ชาวโรงงานแห่ส่องกันสนั่น คอมเมนต์มีทั้งยินดีกับเพื่อน ทั้งอิจฉา และหลายคนถึงกับท้อเพราะหาชื่อโรงงานตัวเองไม่เจอ
เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ทางเพจ โรงงานชลบุรี-ระยองพุดคุย โพสต์รวมโบนัสปี 2569 ของโรงงานต่าง ๆ พร้อมแคปชันว่า "ยินดีกับพี่น้องชาวโรงงานทุกท่าน"
โดยรายชื่อที่เพจรวบรวมไว้ มีดังนี้
- ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง 8 เดือน + 96,700 บาท
- มิตซูบิชิ สยามอีสเทิร์น 7.5 เดือน + 10,000 บาท
- เด็นโซ่ อมตะชลบุรี 7.5 เดือน + 30,000 บาท
- สยามโตโยต้า อมตะชลบุรี 7.5 เดือน + 41,000 บาท
- โตโยต้ามอเตอร์ 7.6 เดือน + 46,000 บาท
- มิตซูแอร์ อมตะชลบุรี 7.2 เดือน + 20,000 + 3,000 บาท
- IHI Turbo อมตะชลบุรี 6.2 เดือน + 75,000 บาท
- อีซูซุ มอเตอร์ 7.1 เดือน + 37,000 + 3,000 บาท
- ไอซิน ATTG 7 เดือน + 30,000 บาท
- เจเทคโตะ บางปะกง 6 เดือน + 25,000 บาท
- เจเทคโตะ ระยอง 5.3 เดือน + 50,000 บาท
- Nippon Steel มาบตาพุด 6.6 เดือน + 30,000 บาท
- NT ระยอง 6.1 เดือน + 14,000 บาท
- กันยงอิเล็กทริก 5 เดือน + 10,000 บาท
- สยามโกชิ 5 เดือน + 30,000 + 5,000 บาท
- อาโอยาม่าไทย 5.6 เดือน + 28,000 บาท
- NOK อมตะชลบุรี 4.5 เดือน + 27,000 บาท
- ดันลอป ระยอง 4.7 เดือน + 23,500 บาท
- Thai Okawa 4 เดือน + 23,000 บาท
- คาวาซากิ มอเตอร์ 4.5 เดือน + 25,000 บาท
- เรียวบิ อมตะซิตี้ ระยอง 5 เดือน
- ไทยเมอิระ 5.1 เดือน + 32,000 บาท
- อีซูซุ โลจิสติกส์ ระยอง 7 เดือน + 17,660 บาท
- โยโกฮาม่า อมตะ ระยอง 5 เดือน + 38,000 บาท
- STC ระยอง 5 เดือน + 30,000 บาท
- คาดินัล เฮลธ์ ระยอง 3 เดือน + 55,000 บาท
- เจอเนอรัล แหลมฉบัง 4.5 เดือน + 15,000 บาท
- MG 2 เดือน + 50,000 บาท
- โซนี่ อมตะชลบุรี 3 เดือน + 23,000 บาท
- มิตซูลิฟต์ อมตะชลบุรี 5.6 เดือน + 33,000 บาท
งานนี้พีคสุดต้องยกให้ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง ที่ได้ไปถึง 8 เดือน บวกเงินก้อนอีกเกือบแสน ส่วนสายเงินก้อนก็มี IHI Turbo ที่บวกเพิ่มถึง 75,000 บาท
หลังโพสต์ออกไป มีคนกดถูกใจกว่า 3.5 พัน แชร์ไปกว่า 883 ครั้ง ชาวโรงงานแห่เข้ามาคอมเมนต์กันคึกคัก ฝั่งที่อิจฉาก็แซวกันว่า "วาสนาเพิ่ลเน๊าะ" และ "ตัดภาพ โบนัสมาหาเรา" ส่วนเซลส์ก็ไม่พลาดโอกาส มาแปะไว้ว่า "โบนัสออกเอารถมา ทำกันเยอะ ๆ ครับ"
แต่อีกฝั่งก็มีคนท้อไม่น้อย เพราะไล่หาจนจบลิสต์ก็ไม่มีชื่อโรงงานตัวเอง เช่น "ไม่มีชื่อโรงงานกุเลย ท้อว่ะ", "โรงงานข่อยละบ่ข่าว" ขณะที่บางคนก็ขอปิดจอไปก่อนว่า "พอแล้วครับ..ตะเตืองใจ" และ "โรงงานผม+100ลุ้นกันเอาเอง"