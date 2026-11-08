มารินะ นิชิโอะ นางเอก AV ชื่อดัง เปิดใจสาเหตุที่เข้าวงการ หวังดูแลพ่อแม่ป่วย กลับต้องพบโศกนาฏกรรม ซ้ำเงินมรดกกว่า 2 ล้านหาย เผยบทเรียนสำคัญของชีวิต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ Tokyo Reporter รายงานว่า มารินะ นิชิโอะ (Marina Nishio) นางเอก AV ชื่อดังของญี่ปุ่น วัย 25 ปี ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความสูญเสียและการถูกหักหลังที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ทั้งการเสียพ่อและแม่ไปในเวลาไล่เลี่ยกัน ก่อนมรดกที่ควรได้รับจะตกไปอยู่ในมือพี่น้องที่ห่างเหินกัน
ในการให้สัมภาษณ์กับ Nikkan SPA! เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน มารินะ นิชิโอะ ย้อนเล่าถึงการจากไปอย่างกะทันหันของพ่อ ซึ่งป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน โดยย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีก่อน พ่อของเธอซึ่งอายุ 62 ปี ถูกพบเสียชีวิตอยู่ในอ่างอาบน้ำ ขณะที่เธอนอนหลับอยู่ในบ้าน ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปริศนาที่สร้างความเจ็บปวดให้เธอ
"พ่อยังเดินได้และทำงานบ้านได้ตามปกติ อาจเป็นไปได้ว่าพ่อเกิดอาการชักในอ่างอาบน้ำ ไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ พวกเราคงไปหาพ่อแล้ว" มารินะกล่าว
ภาพจาก X @nishio_marina8
ความสูญเสียยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพียง 1 ปีต่อมา แม่ของเธอซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อน ก็เสียชีวิตลงหลังอาการทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว
ขณะที่ยังจมอยู่กับความโศกเศร้า มารินะต้องเจอเคราะห์ซ้ำ เมื่อเงินเก็บ 10 ล้านเยน (ราว 2.1 ล้านบาท) ที่พ่อทิ้งไว้ และอยู่ในความดูแลของแม่ ได้หายไปหลังแม่เสียชีวิต
มารินะอ้างว่าตัวเองถูกพี่สาวกีดกันออกจากเรื่องต่าง ๆ ภายในครอบครัว "เราควรจะเซ็นเอกสารเพื่อแบ่งเงินจากการขายบ้านออกเป็น 3 ส่วน แต่หลังจากที่ฉันเซ็นไปแล้ว การติดต่อก็เงียบหายไปหมด ฉันถูกเมินใส่"
ภาพจาก X @nishio_marina8
มารินะยังเปิดเผยว่า สาเหตุหนึ่งที่เธอตัดสินใจมาเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ ก็เพราะความจำเป็น โดยหวังจะนำรายได้มาดูแลพ่อแม่ที่ป่วย แต่แม้จะเจ็บปวดแค่ไหน เธอยอมรับว่าการทำงานที่วุ่นวายในวงการนั้นช่วยให้เธอรับมือกับความสูญเสียได้
"เวลาอยู่ในกองถ่าย มีทีมงานอยู่รอบตัว คุณก็ไม่มีเวลามานั่งจมอยู่กับเรื่องพวกนี้หรอกค่ะ ในแง่หนึ่ง ฉันดีใจนะที่ได้ทำงานนี้" มารินะกล่าว
ภาพจาก X @nishio_marina8
นอกจากโศกนาฏกรรมในครอบครัวแล้ว มารินะยังเล่าถึงอดีตอันเลวร้ายที่ต้องเจอ ทั้งการล่วงละเมิดในที่ทำงานและในความสัมพันธ์แย่ ๆ โดยก่อนที่จะมาทำงานนี้ เธอถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักในสภาพแวดล้อมที่กดดันสูง จนเคยคิดสั้นมาแล้ว
ส่วนชีวิตรักก็เลวร้ายไม่ต่างกัน เธอเคยคบกับแฟนหนุ่ม ซึ่งเธอชี้ว่าเป็นโรคจิตที่ชอบใช้คำพูดทำร้ายเธอ เอาแต่วิจารณ์รูปร่าง แถมยังมักจะถามว่าทำไมเธอยังมีชีวิตอยู่อีก แต่ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ครั้งนี้นก็จบลง เมื่อเธอค้นพบความจริงผ่านแอปฯ แชร์พิกัด ว่าแฟนหนุ่มอยู่ที่บ้านผู้หญิงอื่นในวันเกิดของเขา
หลังผ่านช่วงตกต่ำของชีวิตมาได้ มารินะยอมรับว่ามุมมองต่อชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไปมาก "ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอน เราจะตายเมื่อไรก็ได้ ฉันจึงไม่หมกมุ่นกับการเก็บเงินอีกต่อไป เพราะถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร เป้าหมายของฉันตอนนี้คือใช้ชีวิตเพื่อวันนี้และมีความสุขกับมัน"
ภาพจาก X @nishio_marina8
ภาพจาก X @nishio_marina8
ภาพจาก X @nishio_marina8
ภาพจาก X @nishio_marina8