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ปีเตอร์ เดนแมน ตามหาหมาไซบีเรียนกลางฝน ไม่หมดหวังแม้ผ่าน 2 ปี ประกาศเพิ่มรางวัล 1 ล้าน
          ปีเตอร์ เดนแมน เดินหน้าตามหา คาเนโล่ สุนัขแสนรักที่หายไปตั้งแต่ปี 2567 ติดประกาศกลางสายฝน ล่าสุดเพิ่มเงินรางวัลเเป็น 1 ล้านบาท วอนคนพบเห็นช่วยพาน้องกลับบ้านอีกครั้ง

ปีเตอร์ เดนแมน


          แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ 2 ปี แต่ความหวังที่จะได้พบกันอีกครั้งไม่เคยจางหาย สำหรับนักแสดงหนุ่ม ปีเตอร์ เดนแมน ที่ยังคงเดินหน้าตามหา คาเนโล่ สุนัขแสนรักที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย 

          ล่าสุด (6 พฤสจิกายน 2569) ปีเตอร์ เดนแมน ลงคลิปชวนสะเทือนใจหัวอกคนเลี้ยงหมา หลังเจ้าตัวยังเดินตามหา เจ้า คาเนโล่ อย่างไม่ย่อท้อ และนำประกาศตามหาไปติดตามเสาไฟฟ้าท่ามกลางสายฝน โดยทำการเพิ่มเงินรางวัลจาก 200,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท หวังให้พลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแสและพาน้องกลับสู่อ้อมกอดอีกครั้ง

ปีเตอร์ เดนแมน
ภาพจาก TikTok @peter_denman 


          ย้อนไปเมื่อปี 2567 ปีเตอร์ เดนแมน ประกาศตามหา เจ้าคาเนโล่ สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกีที่หายไปจากบริเวณย่านศาลายา แม้ปัจจุบันจะผ่านมานานเกือบ 2 ปีแล้ว แต่เจ้าตัวยังคงไม่ละความพยายาม สิ่งที่ทำให้หลายคนสะเทือนใจ คือข้อความที่ปีเตอร์เขียนบรรยายความรู้สึกถึงสุนัขแสนรัก โดยยอมรับว่า ตั้งแต่น้องหายไปก็แทบนอนไม่หลับ โดยเฉพาะคืนที่ฝนตก มักอดคิดไม่ได้ว่าตอนนี้คาเนโล่จะอยู่ที่ไหน กำลังหนาว หิว หรือหวาดกลัวหรือไม่ รวมถึงกังวลว่าน้องอาจเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย จนกลายเป็นความทุกข์ใจที่เจ้าตัวต้องเผชิญมาอย่างยาวนาน

          ปีเตอร์ยังระบุว่า แม้คาเนโล่จะหายไปจากย่านศาลายา แต่สุนัขสามารถวิ่งเดินทางได้วันละหลายสิบกิโลเมตร หรืออาจมีใครพบและพาขึ้นรถไปยังพื้นที่อื่น ทำให้เชื่อว่าน้องอาจอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย พร้อมขอความร่วมมือจากทุกคน หากพบเห็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ขอให้ช่วยถ่ายภาพหรือวิดีโอส่งมาเป็นเบาะแส

ปีเตอร์ เดนแมน
ภาพจาก TikTok @peter_denman 


          นอกจากนี้ ยังฝากถึงผู้ที่พบเห็นคาเนโล่ว่า อย่าเพิ่งไล่ตามหรือทำให้น้องตกใจ ขอให้รีบติดต่อเจ้าตัวทันที พร้อมยืนยันว่าจะมอบเงินรางวัล 1,000,000 บาท ให้กับผู้ที่สามารถช่วยพาน้องกลับบ้านได้สำเร็จ เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณจากใจ

          หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจ พร้อมช่วยกันแชร์ประกาศตามหา หวังให้เบาะแสเล็ก ๆ จากใครสักคนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกันอีกครั้ง

ปีเตอร์ เดนแมน

ปีเตอร์ เดนแมน
ภาพจาก TikTok @peter_denman 



ปีเตอร์ เดนแมน
ภาพจาก TikTok @peter_denman 



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