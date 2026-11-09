ไขปริศนา สบู่ในโรงแรมดุสิตธานี คือยี่ห้ออะไร หลังคนใช้แล้วบอกว่า หอมติดผิว รวยและแพง

ไขปริศนา สบู่ในโรงแรมดุสิตธานี คือยี่ห้ออะไร หลังคนใช้แล้วบอกว่า หอม ติดผิว ดมแล้วรู้สึกรวยและแพงมาก คนวิเคราะห์กัน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการตั้งคำถามถึงโรงแรมดุสิตธานี หลังจากไปใช้บริการว่า สบู่ของโรงแรมที่มีให้นั้นมันเป็นกลิ่นอะไร ยี่ห้ออะไร เพราะว่าหอม ติดผิว ดมแล้วรู้สึกรวยและแพงมาก
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า ชอบเหมือนกัน และต่างวิเคราะห์กันต่าง ๆ นานาว่า สบู่นี้ยี่ห้ออะไรบ้าง ก่อนมีคนเฉลยว่า Devarana Shower Gel เป็นของร้านสปา ในเครือของโรงแรมนั่นเอง แล้วก็มีขายออนไลน์ด้วย ราคา 550 บาท
สุดท้าย มีคนแนะนำว่า ถ้าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดคือ โทรศัพท์ไปถามโรงแรม
ภาพจาก dusit.com