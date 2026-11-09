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ไขปริศนา สบู่ในโรงแรมดุสิตธานี คือยี่ห้ออะไร หลังคนใช้แล้วบอกว่า หอมติดผิว รวยและแพง

          ไขปริศนา สบู่ในโรงแรมดุสิตธานี คือยี่ห้ออะไร หลังคนใช้แล้วบอกว่า หอม ติดผิว ดมแล้วรู้สึกรวยและแพงมาก คนวิเคราะห์กัน

สบู่โรงแรมดุสิตธานี

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการตั้งคำถามถึงโรงแรมดุสิตธานี หลังจากไปใช้บริการว่า สบู่ของโรงแรมที่มีให้นั้นมันเป็นกลิ่นอะไร ยี่ห้ออะไร เพราะว่าหอม ติดผิว ดมแล้วรู้สึกรวยและแพงมาก

สบู่โรงแรมดุสิตธานี

          ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า ชอบเหมือนกัน และต่างวิเคราะห์กันต่าง ๆ นานาว่า สบู่นี้ยี่ห้ออะไรบ้าง ก่อนมีคนเฉลยว่า Devarana Shower Gel เป็นของร้านสปา ในเครือของโรงแรมนั่นเอง แล้วก็มีขายออนไลน์ด้วย ราคา 550 บาท

          สุดท้าย มีคนแนะนำว่า ถ้าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดคือ โทรศัพท์ไปถามโรงแรม

สบู่โรงแรมดุสิตธานี

สบู่โรงแรมดุสิตธานี
ภาพจาก dusit.com



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ไขปริศนา สบู่ในโรงแรมดุสิตธานี คือยี่ห้ออะไร หลังคนใช้แล้วบอกว่า หอมติดผิว รวยและแพง อัปเดตล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:08:28 5,884 อ่าน
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