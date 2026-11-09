ซีอีโอ Nvidia ยอมรับนอกใจภรรยา หลังถูกโยงมีสัมพันธ์กับหญิง ที่ถูกสงสัยเป็นสายลับจีน

เจนเซน หวง ซีอีโอ Nvidia ยอมรับนอกใจภรรยา หลังถูกรายงานว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับคนที่ถูกสงสัยเป็นสายลับจีน ฝั่งบอร์ดเปิดการสอบสวนอิสระ
จากกรณีที่นิวยอร์กไทมส์ รายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ เชื่อว่า อลิซ หวง หรือ หวง เล่อ นักธุรกิจหญิงชาวจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ เจนเซน หวง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Nvidia เป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีนนั้น
ล่าสุด (9 พฤศจิกายน 2569) เรื่องนี้มีความคืบหน้า เมื่อทาง เจนเซน หวง ได้ออกมายอมรับแล้วเรื่องการนอกใจภรรยา โดยจากรายงานของสำนักข่าวบีบีซี เจนเซน หวง ออกแถลงการณ์ยอมรับว่า "ผมนอกใจภรรยา การกระทำของผมทำร้ายเธอและลูก ๆ ของเรา ไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ สำหรับสิ่งที่ผมทำ ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง"
พร้อมระบุว่าขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และยอมรับว่าตัวเองบกพร่องต่อความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ Nvidia
สำหรับข้อกังวลด้านความมั่นคง เจนเซน หวง ระบุว่า คณะกรรมการบริษัท Nvidia ได้เริ่มการสอบสวนอิสระแล้ว ซึ่งตนสนับสนุนและจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมกล่าวว่า "ผมรักประเทศของเราและบริษัทของเรา ผมมุ่งมั่นที่จะปกป้อง Nvidia และสนับสนุนความมั่นคงของชาติอเมริกา ผมภูมิใจและรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นคนอเมริกัน"
ภาพจาก jamesonwu1972 / Shutterstock.com
ด้านคณะกรรมการบริษัท Nvidia ออกแถลงการณ์ว่า จะเริ่มการสอบสวนอิสระ จากรายงานที่ระบุว่าซีอีโอตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติ โดยมีคณะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกกำกับดูแล
ทั้งนี้ บอร์ดระบุว่า แม้จะไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความมั่นคงของชาติหรือความลับของบริษัทได้รับกระทบ แต่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ และยังคงเชื่อมั่นในตัว เจนเซน หวง และทีมผู้บริหาร
ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับซีอีโอ Nvidia นับตั้งแต่มีข่าวการสอบสวน โดยกล่าวว่า "ผมรู้แค่ว่าเขาเป็นคนดี แต่เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง" พร้อมชมว่าเขาทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้กับประเทศ
อนึ่ง นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า ทรัมป์เคยได้รับการบรรยายสรุปข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า อลิซ หวง เป็นสายลับจีน ตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะที่ฝั่งจีนเคยปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับปฏิบัติการจารกรรมที่มุ่งเป้าไปยังผู้บริหารสูงสุดของ Nvidia โดยระบุว่าเป็น "การคาดเดาที่ไร้มูลความจริง"
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า อลิซ หวง ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลอะไรให้จีน รวมถึงข้อมูลมีค่ามากน้อยเพียงใด หรือเริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เมื่อใด
สำหรับ อลิซ หวง ซึ่งไม่ได้เป็นญาติกับ เจนเซน หวง ถูกพบว่ามีความเชื่อมโยงกับ Megaspeed บริษัทศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทระบุว่าให้ความสำคัญกับข้อกล่าวหาอย่างจริงจัง และได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อสอบสวนภายในแล้ว
นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานคณะกรรมาธิการ 3 คณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน ได้ส่งจดหมายเรียก เจนเซน หวง ให้เข้ามาชี้แจงในช่วงปลายเดือนนี้ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ Nvidia ต่อการจารกรรมจากชาติปฏิปักษ์ โดยระบุว่ารายงานดังกล่าวก่อให้เกิดข้อกังวลสำคัญด้านความมั่นคง ต่อการที่จีนอาจเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลอ่อนไหวของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ Nvidia เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ราว 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 150 ล้านล้านบาท) และเป็นผู้เล่นหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยจัดหาชิปให้ผู้พัฒนาโมเดล AI ชั้นนำอย่าง OpenAI และ Meta
ชิป AI ของบริษัทยังเป็นจุดสนใจสำคัญในการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยชิป H200 ที่ล้ำสมัยเป็นอันดับ 2 ของบริษัท เคยถูกสหรัฐฯ จำกัดการขายให้จีน ก่อนที่เมื่อเดือนมกราคม รัฐบาลทรัมป์จะอนุญาตให้ขายให้ลูกค้าชาวจีนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
สำหรับ เจนเซน หวง บริหาร Nvidia มานานกว่า 30 ปี เคยกอบกู้บริษัทจากภาวะเกือบล้มละลายมาแล้วหลายครั้ง และเดิมพันกับ AI ตั้งแต่ก่อนที่ทั่วโลกจะหันมาสนใจ จนทำให้ชิปที่เดิมออกแบบมาสำหรับเกม กลายเป็นชิปที่ดีที่สุดในวงการพัฒนา AI ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเสียหลักครั้งใหญ่ของชายที่ขึ้นชื่อเรื่องบ้างาน เป็นเพอร์เฟกชันนิสต์ และคาดหวังมาตรฐานสูงจากพนักงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก บีบีซี, Nvidia Newsroom