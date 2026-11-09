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ปอกเปลือกไข่เยี่ยวม้า กลับเจอลวดลายสวยงามดุจแกะสลัก เกิดจากอะไร ใช่คนทำไหม ?

          ไข่เยี่ยวม้าต้มแล้วปอกเปลือกเจอลายสวยคล้ายกิ่งไม้ คนสงสัยเกิดจากอะไร สุดท้ายชาวเน็ตเฉลยแล้วว่าคืออะไร

ไข่เยี่ยวม้า

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ โพสต์เล่าว่า นำไข่เยี่ยวม้าไปต้ม ปกติจะปอกง่าย แต่พอปอกออกมากลับเจอลวดลายแบบนี้ ถามว่าเกิดจากอะไร

ไข่เยี่ยวม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ

ไข่เยี่ยวม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ

          ด้านชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่า ลวดลายนี้เรียกว่า "ลายดอกสน" หรือ ซงฮวาตั้น (Songhuadan) เกิดจากกระบวนการทางเคมีระหว่างการหมักดอง โดยผลึกเกลือแร่และกรดอะมิโนที่มาจากส่วนผสมในการพอก เช่น ขี้เถ้าและใบชา ตกผลึกรวมตัวกันเป็นลวดลายบนผิวไข่ ซึ่งไม่เป็นอันตราย สามารถกินได้ตามปกติ ขณะที่อีกรายระบุว่าเป็นปฏิกิริยาดอกเกลือตกผลึก และถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะแสดงว่าไข่หมักได้ที่

ไข่เยี่ยวม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ


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ปอกเปลือกไข่เยี่ยวม้า กลับเจอลวดลายสวยงามดุจแกะสลัก เกิดจากอะไร ใช่คนทำไหม ? โพสต์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:32:08
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