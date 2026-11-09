ปอกเปลือกไข่เยี่ยวม้า กลับเจอลวดลายสวยงามดุจแกะสลัก เกิดจากอะไร ใช่คนทำไหม ?

ไข่เยี่ยวม้าต้มแล้วปอกเปลือกเจอลายสวยคล้ายกิ่งไม้ คนสงสัยเกิดจากอะไร สุดท้ายชาวเน็ตเฉลยแล้วว่าคืออะไร
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ โพสต์เล่าว่า นำไข่เยี่ยวม้าไปต้ม ปกติจะปอกง่าย แต่พอปอกออกมากลับเจอลวดลายแบบนี้ ถามว่าเกิดจากอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ
ด้านชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่า ลวดลายนี้เรียกว่า "ลายดอกสน" หรือ ซงฮวาตั้น (Songhuadan) เกิดจากกระบวนการทางเคมีระหว่างการหมักดอง โดยผลึกเกลือแร่และกรดอะมิโนที่มาจากส่วนผสมในการพอก เช่น ขี้เถ้าและใบชา ตกผลึกรวมตัวกันเป็นลวดลายบนผิวไข่ ซึ่งไม่เป็นอันตราย สามารถกินได้ตามปกติ ขณะที่อีกรายระบุว่าเป็นปฏิกิริยาดอกเกลือตกผลึก และถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะแสดงว่าไข่หมักได้ที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรกมล พุ่มมะลิ