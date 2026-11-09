พุทธ อภิวรรณ ฝากถึงบุ๋ม ปนัดดา หลังรู้ถูกนินทาว่าหักหลัง หนุ่ม กรรชัย บอกว่า แรง !

พุทธ อภิวรรณ ฝากถึงบุ๋ม ปนัดดา หลังรู้ถูกนินทาว่าหักหลัง จนหนุ่ม กรรชัย บอกว่า แรง เพราะให้ไปส่องกระจกดูว่าใครร้ายที่สุด
จากกรณีที่พุทธ อภิวรรณ เล่าว่า บุ๋ม ปนัดดา มีการพูดลับหลังว่า ตัวเองกับหนุ่ม กรรชัย หักหลัง ทำให้เจ้าตัวงงว่า เราไปหักหลังตอนไหน ทำไมเธอถึงคิดกับคนรอบข้างแบบนี้ ซึ่งตนอยากจะเตือนเอาไว้ว่า คนที่ทำให้บุ๋มมาถึงจุดนี้ได้ ก็คือตัวบุ๋มเอง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
พุทธ อภิวรรณ ยังกล่าวอีกว่า ความจริงแล้วหนุ่ม กรรชัยโคตรรักบุ๋มเลย ไม่มีใครรังแกบุ๋ม ไม่รู้ว่าวันนี้บุ๋มคิดได้หรือยัง อยากจะฝากบอกบุ๋มว่า คนที่ร้ายที่สุด ไม่ใช่คนบริจาค ไม่ใช่สื่อมวลชนที่ตรวจสอบ ไม่ใช่พี่ ไม่ใช่หนุ่ม กรรชัย พี่สรยุทธ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
คนที่ร้ายที่สุด บุ๋มเดินไปที่กระจก แล้วมองไปที่กระจกบานนั้น จะรู้ว่าใครร้ายที่สุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า เพิ่งได้ฟังพุทธ อภิวรรณพูด แรงมาก แล้วก็ดีมาก ชัดเจน คนที่ร้ายที่สุดคือใคร
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์