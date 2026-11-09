HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต อีกครั้ง ขอคืนการให้ เหตุลูกประพฤติเนรคุณ

          จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต อีกครั้ง ขอคืนการให้ ระบุเหตุลูกประพฤติเนรคุณ หลังถอนฟ้องไปเมื่อเดือนกรกฎาคม

จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า จีรานุช ภิรมย์ภักดี เปิดเผยว่า กรณีระหว่างตนกับ ทราย สก๊อต ซึ่งตนได้ถอนฟ้องคดีความไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2569 นั้น ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตนได้ตัดสินใจยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต ใหม่อีกครั้ง เพื่อขอคืนการให้ เพราะเหตุลูกประพฤติเนรคุณ

          ทั้งนี้ จีรานุช มีความประสงค์ส่งคำแถลงถึงสื่อมวลชนและสาธารณชน เพื่อให้รับทราบเหตุผลและที่มาที่ไป เพื่อเป็นข้อมูล โดยระบุว่าข้อความคำแถลงอยู่ในเอกสารที่แนบมาพร้อมจดหมาย

จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต
ภาพจาก Psi Scott

สำหรับข้อความในเอกสาร มีดังนี้


          คำแถลง
          โดย จีรานุช ภิรมย์ภักดี
          วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569

          สืบเนื่องมาจากกรณีระหว่างข้าพเจ้าและลูกชาย (คุณสิรณัฐ สก๊อต หรือทราย) ซึ่งข้าพเจ้าได้ตัดสินใจถอนฟ้องทรายไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ดังที่ทราบกันแล้วนั้น ด้วยเพราะหัวใจของความเป็นแม่ ข้าพเจ้ามีความหวังว่าการถอนฟ้องนั้นจะยังเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าและทรายสามารถพูดคุยกันและหาทางออกให้กับเรื่องต่างๆ ร่วมกันได้ ซึ่งข้าพเจ้าพร้อมที่จะพูดคุยกับลูกโดยตรงเสมอ ตราบเท่าที่เราคุยกันด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อกัน

          แต่ข้าพเจ้ากลับต้องผิดหวังและเสียใจที่ภายหลังการถอนฟ้องของข้าพเจ้า ไม่เพียงแต่จะไม่มีการติดต่อเพื่อที่มาพูดคุยกับแม่ แต่ปรากฏว่าทรายกลับเลือกที่จะใช้กระบวนการทางกฏหมาย โดยมีการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องทรัพย์สินบางอย่าง อีกทั้งทรายยังเลือกแนวทางที่ดูเหมือนจะมุ่งแต่ดึงความสนใจจากสังคมไปที่ตัวทราย โดยมีการนำเสนอเรื่องราวในมุมของตนเอง มีการกล่าวอ้างพาดพิงถึงข้าพเจ้าและบุคคลอื่นในครอบครัว ผ่านทางสื่อมวลชนและทางสื่อโซเชียลอีกหลายครั้ง การกระทำดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าและบุคคลที่ถูกพาดพิงได้รับความเสียหาย หรือถูกตำหนิ ถูกเกลียดชังจากสังคม ข้าพเจ้าถูกมองว่าเป็นแม่ที่ไม่รักลูก เป็นแม่ใจร้าย เป็นแม่ไม่ดี ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงเป็นเหตุผลให้วันนี้ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องหันหน้าพึ่งกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง โดยข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ จากการที่ลูกดูหมิ่น เหยียดหยามแม่ผู้ให้กำเนิด ซึ่งดูแลทะนุถนอมลูกมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อุปการะเลี้ยงดูและมอบทรัพย์สินต่างๆ ให้ ด้วยหวังเพียงให้ลูกมีชีวิตที่มีความสุขและมั่นคง ที่ข้าพเจ้าตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่รักลูก แต่เพราะข้าพเจ้าได้อดทนมาจนถึงที่สุดแล้ว และไม่อาจปล่อยให้ความรักของแม่กลายเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องอดทนต่อการถูกกล่าวหาและเหยียดหยามต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

          ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจงว่า ข้าพเจ้าเองไม่สามารถติดต่อไปหาทรายได้ เพราะถูกทรายปิดกั้นช่องทางการติดต่อนานแล้ว และที่ผ่านมา ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการติดต่อจากทรายเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันโดยตรงระหว่างแม่กับลูก แต่ทรายเลือกที่จะฝากข้อความผ่านบุคคลอื่นๆ มาถึงข้าพเจ้า เพื่อแจ้งสิ่งที่ทรายต้องการให้ข้าพเจ้ารับทราบ ซึ่งที่แจ้งมานั้นไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจกันระหว่างแม่กับลูกแต่อย่างใด สิ่งที่ลูกต้องการคือทรัพย์สิน สิ่งของ และเงินทองเพิ่มเติมอีกจากที่เคยได้รับไปแล้วจำนวนมาก

จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต
ภาพจาก Psi Scott

          ส่วนหนึ่งในรายการสิ่งต่าง ๆ ที่ทรายต้องการ คือนาฬิกาและแหวน ซึ่งเคยเป็นของคุณพ่อและคุณแม่ของข้าพเจ้า ซึ่งความจริง ข้าพเจ้าได้เตรียมไว้ให้ทรายนานแล้ว โดยข้าพเจ้าได้มีการฝากข้อความกลับไปถึงทรายว่า แม่ได้เตรียมไว้ให้นานแล้ว หากสะดวกเมื่อไร ก็ขอให้แจ้งมาว่าจะมารับเมื่อไร รับที่ไหนอย่างไร แต่จนถึงวันนี้ ไม่ได้มีการติดต่อเพื่อขอรับสิ่งของดังกล่าวจากข้าพเจ้า นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังได้รับทราบว่า ทรายต้องการให้ข้าพเจ้าโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินบางรายการของข้าพเจ้าให้กับทรายในทันทีทั้งที่เป็นทรัพย์สินของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าทะนุถนอมรักษาไว้ ด้วยตั้งใจให้ตกทอดถึงลูกๆ หากถึงวันที่ข้าพเจ้าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่ลูกไม่อาจรอให้ถึงวันนั้น ซึ่งการที่ลูกไม่ได้ต้องการพูดคุยกับแม่ แต่ลูกต้องการทรัพย์สินของแม่ ทั้งที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งที่ทำให้แม่รู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดจนยากที่จะบรรยาย

          อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ทรายจะเคยพูดออกสื่อด้วยตัวเองในเชิงตัดขาดแม่ลูก หรือไม่ต้องการจะเป็นแม่ลูกกันอีกต่อไป และทรายสามารถดูแลหาเลี้ยงตัวเองได้ และถึงแม้ว่า ข้าพเจ้าจะตัดสินใจฟ้องร้องคดีใหม่ครั้งนี้ แต่ข้าพเจ้ายืนยันว่าไม่เคยต้องการผลักไสให้ลูกต้องอับจนหนทางจนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ดังนั้น หากทรายต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้ายังพร้อมที่จะเปิดประตูให้ลูกเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับแม่ และข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้

          สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ทรายได้พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่น ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีการบอกเล่าข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดิมว่า หากการพิสูจน์ความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมเป็นหนทางที่ลูกเลือกเดิน ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเข้าใจ และหวังให้ความจริงปรากฏ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน

          ด้วยเหตุผลหลายประการทั้งที่กล่าวและไม่ได้กล่าว ณ ที่นี้วันนี้ ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจเช่นนี้ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้ง และขอวิงวอนให้ทุกคนได้โปรดเข้าใจความรู้สึกและเจตนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยต้องการทำร้ายลูก แต่ที่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้ลูกได้ตระหนักว่า ความรักของแม่ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงคนอื่น หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ และขอให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในระหว่างที่เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต อีกครั้ง ขอคืนการให้ เหตุลูกประพฤติเนรคุณ โพสต์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:59:01 2,242 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 ดูดวงปี 2570 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 ฤกษ์แต่งงาน 2570 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 ปฏิทินวันพระ 2570 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2570 วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย