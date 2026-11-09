จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต อีกครั้ง ขอคืนการให้ เหตุลูกประพฤติเนรคุณ

จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต อีกครั้ง ขอคืนการให้ ระบุเหตุลูกประพฤติเนรคุณ หลังถอนฟ้องไปเมื่อเดือนกรกฎาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า จีรานุช ภิรมย์ภักดี เปิดเผยว่า กรณีระหว่างตนกับ ทราย สก๊อต ซึ่งตนได้ถอนฟ้องคดีความไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2569 นั้น ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตนได้ตัดสินใจยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต ใหม่อีกครั้ง เพื่อขอคืนการให้ เพราะเหตุลูกประพฤติเนรคุณ
ทั้งนี้ จีรานุช มีความประสงค์ส่งคำแถลงถึงสื่อมวลชนและสาธารณชน เพื่อให้รับทราบเหตุผลและที่มาที่ไป เพื่อเป็นข้อมูล โดยระบุว่าข้อความคำแถลงอยู่ในเอกสารที่แนบมาพร้อมจดหมาย
ภาพจาก Psi Scott
สำหรับข้อความในเอกสาร มีดังนี้
คำแถลง
โดย จีรานุช ภิรมย์ภักดี
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569
สืบเนื่องมาจากกรณีระหว่างข้าพเจ้าและลูกชาย (คุณสิรณัฐ สก๊อต หรือทราย) ซึ่งข้าพเจ้าได้ตัดสินใจถอนฟ้องทรายไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ดังที่ทราบกันแล้วนั้น ด้วยเพราะหัวใจของความเป็นแม่ ข้าพเจ้ามีความหวังว่าการถอนฟ้องนั้นจะยังเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าและทรายสามารถพูดคุยกันและหาทางออกให้กับเรื่องต่างๆ ร่วมกันได้ ซึ่งข้าพเจ้าพร้อมที่จะพูดคุยกับลูกโดยตรงเสมอ ตราบเท่าที่เราคุยกันด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อกัน
แต่ข้าพเจ้ากลับต้องผิดหวังและเสียใจที่ภายหลังการถอนฟ้องของข้าพเจ้า ไม่เพียงแต่จะไม่มีการติดต่อเพื่อที่มาพูดคุยกับแม่ แต่ปรากฏว่าทรายกลับเลือกที่จะใช้กระบวนการทางกฏหมาย โดยมีการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องทรัพย์สินบางอย่าง อีกทั้งทรายยังเลือกแนวทางที่ดูเหมือนจะมุ่งแต่ดึงความสนใจจากสังคมไปที่ตัวทราย โดยมีการนำเสนอเรื่องราวในมุมของตนเอง มีการกล่าวอ้างพาดพิงถึงข้าพเจ้าและบุคคลอื่นในครอบครัว ผ่านทางสื่อมวลชนและทางสื่อโซเชียลอีกหลายครั้ง การกระทำดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าและบุคคลที่ถูกพาดพิงได้รับความเสียหาย หรือถูกตำหนิ ถูกเกลียดชังจากสังคม ข้าพเจ้าถูกมองว่าเป็นแม่ที่ไม่รักลูก เป็นแม่ใจร้าย เป็นแม่ไม่ดี ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงเป็นเหตุผลให้วันนี้ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องหันหน้าพึ่งกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง โดยข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ จากการที่ลูกดูหมิ่น เหยียดหยามแม่ผู้ให้กำเนิด ซึ่งดูแลทะนุถนอมลูกมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อุปการะเลี้ยงดูและมอบทรัพย์สินต่างๆ ให้ ด้วยหวังเพียงให้ลูกมีชีวิตที่มีความสุขและมั่นคง ที่ข้าพเจ้าตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่รักลูก แต่เพราะข้าพเจ้าได้อดทนมาจนถึงที่สุดแล้ว และไม่อาจปล่อยให้ความรักของแม่กลายเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องอดทนต่อการถูกกล่าวหาและเหยียดหยามต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจงว่า ข้าพเจ้าเองไม่สามารถติดต่อไปหาทรายได้ เพราะถูกทรายปิดกั้นช่องทางการติดต่อนานแล้ว และที่ผ่านมา ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการติดต่อจากทรายเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันโดยตรงระหว่างแม่กับลูก แต่ทรายเลือกที่จะฝากข้อความผ่านบุคคลอื่นๆ มาถึงข้าพเจ้า เพื่อแจ้งสิ่งที่ทรายต้องการให้ข้าพเจ้ารับทราบ ซึ่งที่แจ้งมานั้นไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจกันระหว่างแม่กับลูกแต่อย่างใด สิ่งที่ลูกต้องการคือทรัพย์สิน สิ่งของ และเงินทองเพิ่มเติมอีกจากที่เคยได้รับไปแล้วจำนวนมาก
ภาพจาก Psi Scott
ส่วนหนึ่งในรายการสิ่งต่าง ๆ ที่ทรายต้องการ คือนาฬิกาและแหวน ซึ่งเคยเป็นของคุณพ่อและคุณแม่ของข้าพเจ้า ซึ่งความจริง ข้าพเจ้าได้เตรียมไว้ให้ทรายนานแล้ว โดยข้าพเจ้าได้มีการฝากข้อความกลับไปถึงทรายว่า แม่ได้เตรียมไว้ให้นานแล้ว หากสะดวกเมื่อไร ก็ขอให้แจ้งมาว่าจะมารับเมื่อไร รับที่ไหนอย่างไร แต่จนถึงวันนี้ ไม่ได้มีการติดต่อเพื่อขอรับสิ่งของดังกล่าวจากข้าพเจ้า นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังได้รับทราบว่า ทรายต้องการให้ข้าพเจ้าโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินบางรายการของข้าพเจ้าให้กับทรายในทันทีทั้งที่เป็นทรัพย์สินของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าทะนุถนอมรักษาไว้ ด้วยตั้งใจให้ตกทอดถึงลูกๆ หากถึงวันที่ข้าพเจ้าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่ลูกไม่อาจรอให้ถึงวันนั้น ซึ่งการที่ลูกไม่ได้ต้องการพูดคุยกับแม่ แต่ลูกต้องการทรัพย์สินของแม่ ทั้งที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งที่ทำให้แม่รู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดจนยากที่จะบรรยาย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ทรายจะเคยพูดออกสื่อด้วยตัวเองในเชิงตัดขาดแม่ลูก หรือไม่ต้องการจะเป็นแม่ลูกกันอีกต่อไป และทรายสามารถดูแลหาเลี้ยงตัวเองได้ และถึงแม้ว่า ข้าพเจ้าจะตัดสินใจฟ้องร้องคดีใหม่ครั้งนี้ แต่ข้าพเจ้ายืนยันว่าไม่เคยต้องการผลักไสให้ลูกต้องอับจนหนทางจนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ดังนั้น หากทรายต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้ายังพร้อมที่จะเปิดประตูให้ลูกเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับแม่ และข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้
สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ทรายได้พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่น ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีการบอกเล่าข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดิมว่า หากการพิสูจน์ความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมเป็นหนทางที่ลูกเลือกเดิน ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเข้าใจ และหวังให้ความจริงปรากฏ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน
ด้วยเหตุผลหลายประการทั้งที่กล่าวและไม่ได้กล่าว ณ ที่นี้วันนี้ ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจเช่นนี้ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้ง และขอวิงวอนให้ทุกคนได้โปรดเข้าใจความรู้สึกและเจตนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยต้องการทำร้ายลูก แต่ที่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้ลูกได้ตระหนักว่า ความรักของแม่ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงคนอื่น หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ และขอให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในระหว่างที่เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล