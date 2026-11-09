เราก็อุตส่าห์ดีใจ ที่ไหนได้ เจ้าของร้านไอศกรีมตกใจ เห็นลูกค้าวิ่งแห่กันมาซื้อจนห้างแตก ก่อนคดีพลิกช่วงท้าย
ผู้ใช้ TikTok @homeatlee ได้เผยภาพร้านขายไอศกรีมในห้างดังแห่งหนึ่ง กำลังเตรียมเปิดร้าน แล้วจังหวะนั้นมีลูกค้าแห่กันวิ่งมาต่อคิวซื้อจนห้างเกือบแตก จนทำเอาเจ้าของร้านไม่ทันตั้งตัว แล้วไอศกรีมก็มีเพียงพอต่อลูกค้าแน่นอน
ก่อนที่ความจริงจะปรากฏในช่วงท้าย ที่มีคนแห่วิ่งเข้าห้างนั้น เขาไม่ได้มาซื้อไอศกรีม แค่รีบวิ่งมาจองที่เพื่อเจอดาราที่ชอบ มางานอีเวนต์ในงานเท่านั้นเอง ทำเอาเจ้าของร้านดีใจเก้อเลย
ภาพจาก TikTok @homeatlee