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คนสงสัย จะสังเกตยังไงว่าใครมีฐานะดี หลายคนชี้จุดที่น่าสังเกต ไม่ใช่เรื่องใช้ของแพง


          คนสงสัย จะสังเกตยังไงว่าใครมีฐานะดี ชาวเน็ตแชร์วิธีสังเกต ไม่ได้ดูที่ใช้ของแพง แต่เป็นเรื่องนิสัย เผยลักษณะหนึ่งค่อนข้างตรงกัน คือความมั่นใจ ไม่ยุ่งการเมืองในออฟฟิศ


เพื่อนร่วมงาน


          จะดูยังไงว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนเป็นลูกหลานคนรวย เพราะบางคนก็ทำตัวติดดิน ไม่เคยแสดงตัว คบเป็นเพื่อนกันมานานหลายปี เพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าที่บ้านรวยมาก การจะดูว่าคนไหนบ้านมีฐานะนั้นบางครั้งแค่ดูจากข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่สามารถบอกได้ เพราะบางคนก็ไม่นิยมใช้แบรนด์เนม หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้จะมีวิธีการสังเกตจากลักษณะนิสัย คำพูด และการกระทำหรือไม่

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ผู้ใช้ Threads รายหนึ่งได้โพสต์ตั้งคำถามว่า ในที่ทำงาน ทุกคนมีวิธีสังเกตกันยังไงว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนที่บ้านมีฐานะดี และคนกลุ่มนี้มีลักษณะอะไรที่เห็นได้ชัดบ้าง

          หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแชร์ความเห็นกันจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองตรงกันว่า คนที่บ้านมีฐานะดีมักอารมณ์มั่นคง จิตใจแข็งแกร่ง ไม่ค่อยสงสัยในตัวเอง และไม่คิดมากจนบั่นทอนตัวเอง


เพื่อนร่วมงาน

          บางคนระบุว่า 

          "จิตใจมั่นคง ไม่ถูกชักจูงง่าย และคนอื่นก็ยากจะรู้ว่าข้างในเขารู้สึกอย่างไรจริง ๆ

          "เป็นตัวของตัวเองสุด ๆ

          "เข้างานเลิกงานตรงเวลา ไม่ยุ่งเรื่องความขัดแย้งภายใน แถมไม่สนยอดผลงานด้วยซ้ำ

          "ไม่เข้าไปพัวพันกับการแข่งขันและการเมืองในออฟฟิศ"

          "ไม่สนเรื่องเลื่อนตำแหน่ง ทำงานแค่ฆ่าเวลา เน้นใช้ชีวิตให้มีความหมาย

          "ซื้อของเข้าออฟฟิศด้วยเงินตัวเอง แต่ขี้เกียจเอายอดไปเบิก ไม่ได้แคร์เรื่องโอทีด้วย"

          "กินข้าวซื้อของไม่ดูราคา ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย ไม่ต้องรอตั๋วโปรฯ ช่วงเทศกาลก็บิน พักโรงแรมแพง"

          แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนชี้ว่า คนที่บ้านรวยมากจริง ๆ บางครั้งก็ดูไม่ออกเลย เพราะเขาอาจใช้ชีวิตประหยัดมาก หรือเป็นคนที่มีอายุสักหน่อย และมองหลายเรื่องแบบปล่อยวาง

          อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนก็มองในมุมมองที่ต่างออกไป โดยว่า

          "ทำไมของทุกคนพูดแต่ด้านบวก ที่ทำงานฉันมีแต่พวกทำตัวเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง"

          "ลางานบ่อย ๆ"

          "ไม่ได้ทำงานหนัก"

           ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, UDN

* อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.41 น.

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คนสงสัย จะสังเกตยังไงว่าใครมีฐานะดี หลายคนชี้จุดที่น่าสังเกต ไม่ใช่เรื่องใช้ของแพง อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:43:42 1,646 อ่าน
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