คนสงสัย จะสังเกตยังไงว่าใครมีฐานะดี หลายคนชี้จุดที่น่าสังเกต ไม่ใช่เรื่องใช้ของแพง

คนสงสัย จะสังเกตยังไงว่าใครมีฐานะดี ชาวเน็ตแชร์วิธีสังเกต ไม่ได้ดูที่ใช้ของแพง แต่เป็นเรื่องนิสัย เผยลักษณะหนึ่งค่อนข้างตรงกัน คือความมั่นใจ ไม่ยุ่งการเมืองในออฟฟิศ
จะดูยังไงว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนเป็นลูกหลานคนรวย เพราะบางคนก็ทำตัวติดดิน ไม่เคยแสดงตัว คบเป็นเพื่อนกันมานานหลายปี เพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าที่บ้านรวยมาก การจะดูว่าคนไหนบ้านมีฐานะนั้นบางครั้งแค่ดูจากข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่สามารถบอกได้ เพราะบางคนก็ไม่นิยมใช้แบรนด์เนม หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้จะมีวิธีการสังเกตจากลักษณะนิสัย คำพูด และการกระทำหรือไม่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ผู้ใช้ Threads รายหนึ่งได้โพสต์ตั้งคำถามว่า ในที่ทำงาน ทุกคนมีวิธีสังเกตกันยังไงว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนที่บ้านมีฐานะดี และคนกลุ่มนี้มีลักษณะอะไรที่เห็นได้ชัดบ้าง
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแชร์ความเห็นกันจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองตรงกันว่า คนที่บ้านมีฐานะดีมักอารมณ์มั่นคง จิตใจแข็งแกร่ง ไม่ค่อยสงสัยในตัวเอง และไม่คิดมากจนบั่นทอนตัวเอง
บางคนระบุว่า
"จิตใจมั่นคง ไม่ถูกชักจูงง่าย และคนอื่นก็ยากจะรู้ว่าข้างในเขารู้สึกอย่างไรจริง ๆ"
"เป็นตัวของตัวเองสุด ๆ"
"เข้างานเลิกงานตรงเวลา ไม่ยุ่งเรื่องความขัดแย้งภายใน แถมไม่สนยอดผลงานด้วยซ้ำ"
"ไม่เข้าไปพัวพันกับการแข่งขันและการเมืองในออฟฟิศ"
"ไม่สนเรื่องเลื่อนตำแหน่ง ทำงานแค่ฆ่าเวลา เน้นใช้ชีวิตให้มีความหมาย"
"ซื้อของเข้าออฟฟิศด้วยเงินตัวเอง แต่ขี้เกียจเอายอดไปเบิก ไม่ได้แคร์เรื่องโอทีด้วย"
"กินข้าวซื้อของไม่ดูราคา ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย ไม่ต้องรอตั๋วโปรฯ ช่วงเทศกาลก็บิน พักโรงแรมแพง"
แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนชี้ว่า คนที่บ้านรวยมากจริง ๆ บางครั้งก็ดูไม่ออกเลย เพราะเขาอาจใช้ชีวิตประหยัดมาก หรือเป็นคนที่มีอายุสักหน่อย และมองหลายเรื่องแบบปล่อยวาง
อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนก็มองในมุมมองที่ต่างออกไป โดยว่า
"ทำไมของทุกคนพูดแต่ด้านบวก ที่ทำงานฉันมีแต่พวกทำตัวเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง"
"ลางานบ่อย ๆ"
"ไม่ได้ทำงานหนัก"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, UDN
* อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.41 น.
อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนก็มองในมุมมองที่ต่างออกไป โดยว่า
"ทำไมของทุกคนพูดแต่ด้านบวก ที่ทำงานฉันมีแต่พวกทำตัวเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง"
"ลางานบ่อย ๆ"
"ไม่ได้ทำงานหนัก"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, UDN
* อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.41 น.