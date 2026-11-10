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เลี้ยวพลาดชีวิตเปลี่ยน ! เครื่องบิน 2 ลำเกือบชนกันกลางฟ้า ผู้โดยสารหวิดสูญเสีย


          เครื่องบินแอร์ฟรานซ์และอเมริกัน แอร์ไลน์ส เกือบชนกันกลางฟ้า มีลำนึงเลี้ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเข้าใกล้กัน โชคดีหอบังคับการบินสั่งแยกทันเวลา

เครื่องบินเกือบชนกัน

           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์เมโทร รายงานเหตุระทึกบนน่านฟ้าสหรัฐฯ เมื่อเครื่องบินโดยสาร 2 ลำ ของสายการบินแอร์ฟรานซ์ (Air France) และสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส (American Airlines) เกือบชนกันที่ลอสแอนเจลิส โดยทั้ง 2 ลำ เข้าใกล้กันในระยะเพียง 400 ฟุต (ประมาณ 122 เมตร) และรอดพ้นจากหายนะได้เพราะการตัดสินใจอย่างฉับไวของหอบังคับการบิน

           จากรายงานเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 00.15 น. วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เที่ยวบิน 1660 ของอเมริกัน แอร์ไลน์ส ได้รับคำสั่งให้คงระดับความสูงไว้ที่ 2,000 ฟุต หลังออกจากลอสแอนเจลิส เพื่อเปิดทางให้เที่ยวบิน 28 ของแอร์ฟรานซ์ เลี้ยวและไต่ระดับขึ้นสู่เพดานบิน แต่เครื่องบินของแอร์ฟรานซ์กลับเลี้ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เส้นทางบินของทั้ง 2 ลำตัดกัน

           โชคดีที่หอบังคับการบินได้เข้าแทรกแซงทันที และสั่งให้ทั้ง 2 เที่ยวบินเลี้ยวออกจากกัน ซึ่งพบว่า ณ จุดที่ใกล้ที่สุด เชื่อว่าเครื่องบินทั้งคู่ห่างกันในแนวดิ่งเพียง 400 ฟุตเท่านั้น โดยเหตุการณ์ลักษณะนี้เรียกว่า "loss of separation" หรือการสูญเสียระยะห่างปลอดภัยระหว่างอากาศยาน


เครื่องบินเกือบชนกัน

           หลังเกิดเหตุ เที่ยวบินทั้งสองเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือได้รับอันตรายบนเครื่อง

           ทั้งนี้ ยังไม่ทราบจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องบินทั้ง 2 ลำในขณะเกิดเหตุ แต่เครื่องบินทั้ง 2 ลำ คือ แอร์บัส A350 และแอร์บัส A321 เมื่อรวมกันแล้วสามารถจุผู้โดยสารได้มากกว่า 500 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก เมโทร


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