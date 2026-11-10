เจอลูกค้าตีเนียนใช้ AI ใส่แมลงสาบ หลอกระบบคืนเงิน สอนวิธีเช็กดูง่าย ๆ อันไหนจริงปลอม

เจอลูกค้าตีเนียนใช้ AI ใส่แมลงสาบ แถมระบบคืนเงินให้ พอไปเค้นถามกลับบอกว่า อาจจะหล่นจากเพดานบ้านตัวเอง พร้อมสอนวิธีเช็กว่า อันไหนจริง อันไหนปลอม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Tukta Pacha ซึ่งเปิดร้านอาหาร มีการโพสต์เล่าว่า เจอลูกค้าที่สั่งผ่านแอปฯ ร้องเรียนว่า มีแมลงสาบอยู่ในอาหาร พร้อมกับแนบรูปมาให้ ทำให้ระบบแอปฯ คืนเงินให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย แต่เธอจับโป๊ะได้ว่า มันคือ เอไอ ก็เลยเข้าไปพูดคุย จนลูกค้าโอนเงินคืนกลับมา ยอมรับว่า อาจจะเป็นแมลงสาบที่บ้านหล่นลงไปในจานเอง
ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม ตรวจสอบพบว่า มีวิธีสังเกตเบื้องต้นอยู่ว่าเป็นภาพ AI นอกจากใช้โปรแกรมช่วยแล้ว สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ เช่น กรณีนี้แมลงสาบตัวลอยอยู่บนน้ำ ทั้งที่ความจริงควรเปียกชุ่มทั้งตัว หรือ ถ้าจะร้องเรียนอะไร ควรถ่ายเป็นวิดีโอมากกว่าภาพนิ่ง จะมีความน่าเชื่อถือกว่า