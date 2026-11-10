หนุ่มตกปลา 1 ตัว กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน ใครจะคิดจากโมเมนต์ชิล ๆ จะได้ 23 ล้าน

ปลาตัวเดียวเปลี่ยนชีวิต หนุ่มตกปลากะพงขาว เจอติดป้ายแจ้งเงินรางวัล รับไปเลย 23 ล้าน เหลือจะเชื่อกลายเป็นทริปเปลี่ยนชีวิต รวยเป็นเศรษฐีแบบไม่ตั้งตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish
โดย มอริซ หนุ่มวัย 26 ปี จากเมืองดาร์วิน คว้ารางวัลสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 23 ล้านบาท) ในการแข่งขัน Million Dollar Fish ของรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี หลังตกได้ปลากะพงขาว ความยาว 80 เซนติเมตร ที่มีป้ายสีแดงติดอยู่ นับเป็นคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ 12 ปีของการแข่งขัน ที่มีคนจับปลามูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ได้จริง
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Million Dollar Fish ระบุว่า ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา มอริซและน้องชายไปตกปลาที่คอร์โรโบรี บิลลาบอง เพื่อใช้เวลาเงียบ ๆ ร่วมกัน โดยมอริซให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า "เราแค่อยากตกปลาและคุยกันแค่นั้นเอง จะได้ปลาหรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญ เราแค่อยากอยู่ด้วยกัน"
แต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายลง เมื่อปลากะพงขาวตัวหนึ่งกินเบ็ดของมอริซ และป้ายสีแดงบนตัวปลาก็บ่งบอกว่าปลาตัวนี้มีมูลค่าถึง 7 หลัก ในฐานะส่วนหนึ่งของการแข่งขันฤดูกาลที่ 12 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569
"ผมเห็นปลากระโดดขึ้นมาภายใน 10 วินาทีแรก และเห็นป้ายสีแดงสดห้อยอยู่ มันน่าจะเป็น 2 นาทีที่เครียดที่สุดในชีวิตผม" มอริซ เล่าถึงนาทีระทึก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish
"ผมดีใจที่ตกปลาได้ ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมตกปลามูลค่าล้านดอลลาร์ได้ ปลากะพงตัวไหนก็ดีทั้งนั้น โดยเฉพาะตัวที่มีค่าล้านดอลลาร์" พร้อมเผยว่าวางแผนจะนำเงินไปซื้อบ้าน ชำระค่าใช้จ่ายที่คั่งค้างอยู่ และให้รางวัลตัวเองบ้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish
ส่วนโทรศัพท์สายแรกหลังรู้ข่าวดี มอริซโทร. ไปหาแม่ทันที พร้อมบอกว่า "แม่ ผมเป็นเศรษฐีแล้ว"
ทั้งนี้ การแข่งขัน Million Dollar Fish เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และเปิดโอกาสให้นักตกปลาได้ลุ้นรางวัล โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลเมื่อตกปลาตัวที่ติดป้ายไว้สำเร็จ ซึ่งแต่ละตัวมีมูลค่าแตกต่างกันไป โดยในฤดูกาลที่ 12 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2570 มีปลากะพงขาวติดป้ายแดงมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์เพียงตัวเดียว ซึ่งตอนนี้ตกเป็นของมอริซแล้ว
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ People รายงานเรื่องราวของ แมทธิว มอริซ ชายออสเตรเลียที่ออกไปตกปลากับน้องชาย แต่ใครจะคิดว่าหลังจากนั้นเขาจะเดินกลับมาบ้านพร้อมสถานะเศรษฐีเงินล้าน เรียกว่าอยู่ ๆ ก็รวยไม่ทันตั้งตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish
โดย มอริซ หนุ่มวัย 26 ปี จากเมืองดาร์วิน คว้ารางวัลสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 23 ล้านบาท) ในการแข่งขัน Million Dollar Fish ของรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี หลังตกได้ปลากะพงขาว ความยาว 80 เซนติเมตร ที่มีป้ายสีแดงติดอยู่ นับเป็นคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ 12 ปีของการแข่งขัน ที่มีคนจับปลามูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ได้จริง
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Million Dollar Fish ระบุว่า ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา มอริซและน้องชายไปตกปลาที่คอร์โรโบรี บิลลาบอง เพื่อใช้เวลาเงียบ ๆ ร่วมกัน โดยมอริซให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า "เราแค่อยากตกปลาและคุยกันแค่นั้นเอง จะได้ปลาหรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญ เราแค่อยากอยู่ด้วยกัน"
แต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายลง เมื่อปลากะพงขาวตัวหนึ่งกินเบ็ดของมอริซ และป้ายสีแดงบนตัวปลาก็บ่งบอกว่าปลาตัวนี้มีมูลค่าถึง 7 หลัก ในฐานะส่วนหนึ่งของการแข่งขันฤดูกาลที่ 12 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569
"ผมเห็นปลากระโดดขึ้นมาภายใน 10 วินาทีแรก และเห็นป้ายสีแดงสดห้อยอยู่ มันน่าจะเป็น 2 นาทีที่เครียดที่สุดในชีวิตผม" มอริซ เล่าถึงนาทีระทึก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish
ขณะที่คลิปซึ่งถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็น ลีอา ฟิโนคคิอาโร มุขมนตรีของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี เดินทางมาพบมอริซและยืนยันกับเขาว่าเขาคือผู้ชนะ เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไร มอริซตอบเพียงว่า "ดีใจสุด ๆ ... ตอนนี้อารมณ์มันพลุ่งพล่านไปหมด"
"ผมดีใจที่ตกปลาได้ ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมตกปลามูลค่าล้านดอลลาร์ได้ ปลากะพงตัวไหนก็ดีทั้งนั้น โดยเฉพาะตัวที่มีค่าล้านดอลลาร์" พร้อมเผยว่าวางแผนจะนำเงินไปซื้อบ้าน ชำระค่าใช้จ่ายที่คั่งค้างอยู่ และให้รางวัลตัวเองบ้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish
ส่วนโทรศัพท์สายแรกหลังรู้ข่าวดี มอริซโทร. ไปหาแม่ทันที พร้อมบอกว่า "แม่ ผมเป็นเศรษฐีแล้ว"
ทั้งนี้ การแข่งขัน Million Dollar Fish เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และเปิดโอกาสให้นักตกปลาได้ลุ้นรางวัล โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลเมื่อตกปลาตัวที่ติดป้ายไว้สำเร็จ ซึ่งแต่ละตัวมีมูลค่าแตกต่างกันไป โดยในฤดูกาลที่ 12 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2570 มีปลากะพงขาวติดป้ายแดงมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์เพียงตัวเดียว ซึ่งตอนนี้ตกเป็นของมอริซแล้ว