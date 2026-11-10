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หนุ่มตกปลา 1 ตัว กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน ใครจะคิดจากโมเมนต์ชิล ๆ จะได้ 23 ล้าน

          ปลาตัวเดียวเปลี่ยนชีวิต หนุ่มตกปลากะพงขาว เจอติดป้ายแจ้งเงินรางวัล รับไปเลย 23 ล้าน เหลือจะเชื่อกลายเป็นทริปเปลี่ยนชีวิต รวยเป็นเศรษฐีแบบไม่ตั้งตัว

ตกปลาได้เงินล้าน

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ People รายงานเรื่องราวของ แมทธิว มอริซ ชายออสเตรเลียที่ออกไปตกปลากับน้องชาย แต่ใครจะคิดว่าหลังจากนั้นเขาจะเดินกลับมาบ้านพร้อมสถานะเศรษฐีเงินล้าน เรียกว่าอยู่ ๆ ก็รวยไม่ทันตั้งตัว

ตกปลาได้เงินล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish

          โดย มอริซ หนุ่มวัย 26 ปี จากเมืองดาร์วิน คว้ารางวัลสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 23 ล้านบาท) ในการแข่งขัน Million Dollar Fish ของรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี หลังตกได้ปลากะพงขาว ความยาว 80 เซนติเมตร ที่มีป้ายสีแดงติดอยู่ นับเป็นคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ 12 ปีของการแข่งขัน ที่มีคนจับปลามูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ได้จริง

          ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Million Dollar Fish ระบุว่า ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา มอริซและน้องชายไปตกปลาที่คอร์โรโบรี บิลลาบอง เพื่อใช้เวลาเงียบ ๆ ร่วมกัน โดยมอริซให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า "เราแค่อยากตกปลาและคุยกันแค่นั้นเอง จะได้ปลาหรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญ เราแค่อยากอยู่ด้วยกัน"

          แต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายลง เมื่อปลากะพงขาวตัวหนึ่งกินเบ็ดของมอริซ และป้ายสีแดงบนตัวปลาก็บ่งบอกว่าปลาตัวนี้มีมูลค่าถึง 7 หลัก ในฐานะส่วนหนึ่งของการแข่งขันฤดูกาลที่ 12 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569

          "ผมเห็นปลากระโดดขึ้นมาภายใน 10 วินาทีแรก และเห็นป้ายสีแดงสดห้อยอยู่ มันน่าจะเป็น 2 นาทีที่เครียดที่สุดในชีวิตผม" มอริซ เล่าถึงนาทีระทึก

ตกปลาได้เงินล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish

          ขณะที่คลิปซึ่งถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็น ลีอา ฟิโนคคิอาโร มุขมนตรีของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี เดินทางมาพบมอริซและยืนยันกับเขาว่าเขาคือผู้ชนะ เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไร มอริซตอบเพียงว่า "ดีใจสุด ๆ ... ตอนนี้อารมณ์มันพลุ่งพล่านไปหมด"

          "ผมดีใจที่ตกปลาได้ ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมตกปลามูลค่าล้านดอลลาร์ได้ ปลากะพงตัวไหนก็ดีทั้งนั้น โดยเฉพาะตัวที่มีค่าล้านดอลลาร์" พร้อมเผยว่าวางแผนจะนำเงินไปซื้อบ้าน ชำระค่าใช้จ่ายที่คั่งค้างอยู่ และให้รางวัลตัวเองบ้าง

ตกปลาได้เงินล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Million Dollar Fish

          ส่วนโทรศัพท์สายแรกหลังรู้ข่าวดี มอริซโทร. ไปหาแม่ทันที พร้อมบอกว่า "แม่ ผมเป็นเศรษฐีแล้ว"

          ทั้งนี้ การแข่งขัน Million Dollar Fish เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และเปิดโอกาสให้นักตกปลาได้ลุ้นรางวัล โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลเมื่อตกปลาตัวที่ติดป้ายไว้สำเร็จ ซึ่งแต่ละตัวมีมูลค่าแตกต่างกันไป โดยในฤดูกาลที่ 12 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2570 มีปลากะพงขาวติดป้ายแดงมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์เพียงตัวเดียว ซึ่งตอนนี้ตกเป็นของมอริซแล้ว 


ขอบคุณข้อมูลจาก People, ABC News
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หนุ่มตกปลา 1 ตัว กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน ใครจะคิดจากโมเมนต์ชิล ๆ จะได้ 23 ล้าน โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:12:07 6,198 อ่าน
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