อุทาหรณ์ขึ้นเครื่องบิน ผดส. กระเป๋าโน้ตบุ๊กหายจากช่องเก็บของ ซ้ำสุดท้ายต้องตามหาเอง

ผู่โดยสารเล่าประสบการณ์ไม่คาดคิด กระเป๋ากระเป๋าโน้ตบุ๊กที่เก็บในสัมภาระเหนือศีรษะหายไป เหลือเพียงกระเป๋าคนอื่น งานนี้ผู้โดยสารต้องวิ่งวุ่นตามหาเจ้าของและกระเป๋าของตัวเอง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Khomchalat Thongting ผู้โดยสารสายรายหนึ่ง ออกมาเล่าประสบการณ์สุดวุ่นวาย เมื่อกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กและทรัพย์สินสำคัญหายไปจากช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน คาดว่ามีผู้โดยสารหยิบสลับกัน แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าตัวเสียความรู้สึกยิ่งกว่าคือขั้นตอนการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ ที่มองว่าล่าช้าและขาดการประสานงาน จนต้องลงมือตามหากระเป๋าและติดต่อผู้โดยสารอีกฝ่ายด้วยตัวเองแทบทุกขั้นตอน
ผู้โดยสารรายดังกล่าว เล่าว่า เที่ยวบินดังกล่าวเดินทางจากจังหวัดนครพนมมายังกรุงเทพฯ โดยระหว่างขึ้นเครื่องพบว่าช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะบริเวณที่นั่งของตัวเองเต็มแล้ว จึงตัดสินใจนำกระเป๋าเป้ใส่โน้ตบุ๊กและถุงของฝากไปเก็บไว้บริเวณแถวที่ 5 ซึ่งอยู่ห่างจากที่นั่งของตัวเองเพียง 4 แถว
ในช่องเก็บสัมภาระดังกล่าวมีกระเป๋าของผู้โดยสารคนอื่นวางอยู่ก่อนแล้วหนึ่งใบ และระหว่างนั้นยังมีผู้โดยสารหญิงขอให้ช่วยยกกระเป๋าขึ้นเก็บอีกด้วย ทำให้เจ้าตัวจำได้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีกระเป๋าอะไรอยู่ในช่องดังกล่าวบ้าง
แต่เมื่อเครื่องบินเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองและผู้โดยสารเริ่มทยอยลงจากเครื่อง เจ้าตัวกลับต้องเจอเรื่องไม่คาดคิด เมื่อเดินไปถึงช่องเก็บสัมภาระบริเวณแถวที่ 5 กลับพบว่ามีกระเป๋าเหลืออยู่เพียงใบเดียว ซึ่งเป็นกระเป๋าที่วางอยู่ก่อนแล้ว ส่วนกระเป๋าของตัวเองกลับหายไป
รีบแจ้งลูกเรือ แต่กลับต้องรอจนผู้โดยสารลงหมด
หลังพบว่ากระเป๋าหาย เจ้าตัวคาดว่าอาจมีผู้โดยสารหยิบกระเป๋าสลับกัน จึงรีบแจ้งลูกเรือ พร้อมขอให้ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทันที เพราะผู้โดยสารเพิ่งเดินออกจากเครื่องไปไม่นาน และยังสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสี รูปร่าง และสัญลักษณ์บนกระเป๋าได้
อย่างไรก็ตาม ลูกเรือแจ้งให้รอจนกว่าผู้โดยสารจะลงจากเครื่องหมดก่อน เผื่อว่ากระเป๋าที่เหลืออยู่จะเป็นของผู้โดยสารที่ยังอยู่บนเครื่อง แม้เจ้าตัวจะพยายามอธิบายว่าจำสิ่งของในช่องเก็บสัมภาระได้ และมีเหตุให้สงสัยว่ากระเป๋าถูกหยิบสลับกัน แต่ก็ยังไม่เห็นการประสานงานตามที่ร้องขอ
ผู้โดยสารรายนี้มองว่า ระหว่างที่กำลังรอ คนที่หยิบกระเป๋าไปอาจเดินทางออกจากสนามบินไปไกลขึ้นเรื่อย ๆ จึงตัดสินใจเรียกร้องขอพบ Flight Manager เพื่อให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้
ต้องถือกระเป๋าคนอื่นลงไป ก่อนสืบหาเจ้าของเอง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้เจ้าตัวนำกระเป๋าของอีกฝ่ายลงไปติดต่อที่จุด Lost and Found ด้วยตัวเอง แต่ด้วยความกังวลว่าหากภายในกระเป๋ามีสิ่งของสำคัญหรือเกิดปัญหาตามมาภายหลังจะต้องรับผิดชอบอย่างไร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดตรวจสอบและบันทึกภาพหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงเสนอให้ตรวจดูบัตรประจำตัวเพื่อหาข้อมูลเจ้าของกระเป๋า
แต่เมื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำกระเป๋าลงไป กลับได้รับคำตอบว่าต้องถือไปเอง สุดท้ายจึงต้องรีบเดินและวิ่งไปยังจุด Lost and Found ตามลำพัง
เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่แจ้งให้รอเผื่อผู้โดยสารอีกฝ่ายจะรู้ตัวและนำกระเป๋ากลับมาคืน พร้อมระบุว่าตรวจสอบข้อมูลการจองแล้ว แต่ไม่พบเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
เปิดโซเชียลตามหาเจ้าของ จนรู้ตัวอีกฝ่ายนั่งแท็กซี่ใกล้ถึงบ้าน
เมื่อเห็นว่าการรออาจทำให้เสียโอกาสในการติดตาม เจ้าตัวจึงตัดสินใจนำชื่อจากบัตรประจำตัวไปค้นหาข้อมูลใน Facebook จนพบว่าเจ้าของกระเป๋าเคยทำงานอยู่ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรี จึงลองโทรศัพท์สอบถามไปยังหน่วยงานกู้ภัยในบริเวณดังกล่าว แม้ขณะนั้นจะเป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วก็ตาม
โชคดีที่คนรับสายยังรู้จักเจ้าของกระเป๋า แม้เจ้าตัวจะเกษียณไปแล้วไม่กี่ปี และยังมีเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่ออยู่ จึงนำหมายเลขดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่สายการบินช่วยโทรหา แต่กว่าจะติดต่อกันได้ ผู้โดยสารอีกฝ่ายก็นั่งแท็กซี่ออกจากสนามบินไปจนถึงแยกแคราย และใกล้จะถึงบ้านแล้ว
ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สามารถติดต่อกันได้ แต่สิ่งที่เจ้าของกระเป๋าซึ่งหายไปติดใจ คือระหว่างการติดตามเรื่อง ตนเองต้องเป็นฝ่ายเสนอแนวทางแก้ไขเองแทบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขอให้ตรวจสอบกระเป๋า ค้นหาชื่อเจ้าของ ไปจนถึงสืบหาช่องทางติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการขอให้หัวหน้างานเข้ามาช่วยตัดสินใจ
ฝากเป็นอุทาหรณ์คนเดินทาง ก่อนหยิบกระเป๋าต้องเช็กให้ดี
เจ้าตัวยังเผยด้วยว่า ภายในกระเป๋าที่หายไปมีทั้งกุญแจรถ กระเป๋าสตางค์ เอกสารสำคัญ บัตรเครดิต และโน้ตบุ๊กที่จำเป็นต้องใช้ทำงานต่อในคืนนั้น ทำให้ระหว่างเกิดเหตุต้องกังวลหลายเรื่อง ทั้งการเดินทางกลับบ้าน การทำงาน และความปลอดภัยของข้อมูลกับทรัพย์สินสำคัญ
พร้อมฝากถึงสายการบินให้ทบทวนแนวทางการช่วยเหลือผู้โดยสาร ทั้งการประสานงานระหว่างลูกเรือกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน การเรียกหัวหน้างานเข้ามาดูแลเมื่อเกิดปัญหา รวมถึงขั้นตอนติดตามสัมภาระและช่องทางติดต่อผู้โดยสารที่ควรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังฝากเตือนเพื่อนผู้โดยสารว่า หากเลือกได้ควรเก็บกระเป๋าไว้ใกล้ที่นั่งและอยู่ในระยะที่มองเห็น หากจำเป็นต้องวางไว้ห่างออกไปควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่สำคัญก่อนหยิบกระเป๋าลงจากเครื่อง ควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าเป็นสัมภาระของตัวเองจริง ๆ เพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้มากกว่าที่คิด
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Khomchalat Thongting