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สาวให้คู่รักแปลกหน้า แกล้งเป็นพ่อแม่ในเดตแรก ผ่านไป 2 ปี ตามหาทั้งคู่อีกครั้ง พร้อมข่าวใจฟู

          สาวให้คู่รักแปลกหน้า มาเป็นพ่อแม่ปลอม ๆ แกล้งแฟนในเดตแรก ผ่านไป 2 ปี มาตามหา แจ้งข่าวดีที่เฝ้ารอ จะได้แต่งงานแล้วจ้า

ตามหาพ่อแม่ปลอม

          วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ WZZM13 สื่อท้องถิ่นในรัฐมิชิแกน สหรัฐฯ รายงานเรื่องราวชวนอบอุ่นใจ กับสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญ สู่มิตรภาพดี ๆ ที่ทำให้โซเชียลยิ้มตาม

          เรื่องเริ่มต้นจาก แอชลีย์ แพดเจตต์ และ แม็กซ์ มาจินสกา ที่รู้จักกันผ่านอดีตเพื่อนร่วมงานของแม็กซ์ โดยแม็กซ์เห็นรูปแอชลีย์อยู่กับเพื่อนคนนี้ในช่วงที่ทั้งคู่เรียนปริญญาโทด้วยกัน จึงขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอ ก่อนเปิดบทสนทนาด้วยประโยค "ได้ยินมาว่าคุณชอบนักศึกษาปริญญาโทถังแตก"

          ทั้งคู่คุยโทรศัพท์กันอยู่ 2 เดือน ก่อนที่แอชลีย์จะตัดสินใจเดินทางไปพบแม็กซ์ตัวจริงเป็นครั้งแรก ด้วยเที่ยวบินตรงจากเมืองแนชวิลล์ สู่เมืองแกรนด์แรพิดส์ ซึ่งเธอประหม่าสุด ๆ ทั้งเรื่องการขึ้นเครื่องบิน และการได้เจอแม็กซ์ในเดตแรกนี้

          บนเครื่องบิน แอชลีย์นั่งแถวเดียวกับ ทอม และ เชลลีย์ คับซัก คู่สามีภรรยาที่โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน ก่อนจะเริ่มชวนคุยและคลิกกันอย่างรวดเร็ว เพราะ เชลลีย์ ที่นั่งอยู่ติดเธอนั้นมีอาการกลัวเครื่องบินเหมือนกัน ขณะที่ทอมเรียนจบสถาบันเดียวกับเธอ ทำให้ทั้งสามคนพูดคุยกันได้อย่างถูกคอ

          แอชลีย์ เล่าว่า ตอนนั้นเชลลีย์เป็นฝ่ายทักเธอก่อนว่า "คุณนั่งข้างคนผิดแล้วล่ะ ขอเตือนไว้ก่อนนะคะ" เธอจึงตอบกลับว่า "ไม่เป็นไรค่ะ ฉันก็กลัวเหมือนกัน" จากนั้นทั้งสามก็คุยกันตลอดทั้งเที่ยวบิน

ตามหาพ่อแม่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maxwell Majinska

          แอชลีย์เล่าเรื่องแม็กซ์ให้ทั้งคู่ฟัง กระทั่งเครื่องบินเริ่มลดระดับ เชลลีย์ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า "ถ้าเราแกล้งเป็นพ่อแม่ของหนูล่ะ ?" 

          เนื่องจากแม็กซ์ยังไม่เคยพบพ่อแม่ของแอชลีย์มาก่อน ทั้งสามจึงวางแผนแกล้งกันทันที โดยแอชลีย์มั่นใจว่าแม็กซ์ซึ่งเป็นคนซื่อ ๆ ต้องหลงเชื่อแน่นอน

ตามหาพ่อแม่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maxwell Majinska

          ฝั่งแม็กซ์นั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามีอะไรรออยู่ เมื่อทราบจากหญิงสาวว่าเธอจะพาพ่อแม่มาด้วย เขาถึงกับส่งข้อความไปบอกพี่กับเพื่อนของแอชลีย์ว่ากำลังจะได้เจอพ่อแม่เธอแล้ว และยอมรับว่า "ผมเครียดและประหม่ามาก"

          ตอนที่แอชลีย์มาถึง ภาพที่แม็กซ์ได้เห็นก็คือแอชลีย์ที่เดินควงแขนพ่อแม่ปลอม ๆ ของเธอออกมา จากนั้นทอมก็จับมือแม็กซ์ แสดงท่าทีขึงขังและพูดกับเขาอย่างจริงจังว่า "พ่อลูกชาย ฉันหวังว่าเธอจะดูแลลูกสาวของฉันอย่างดีนะ" 

          นั่นทำให้แม็กซ์ที่ประหม่าอยู่แล้ว รีบเล่ากำหนดการทั้งหมดอย่างละเอียด ไปจนถึงเมนูที่จะทำให้แอชลีย์กินเป็นมื้อเย็นทันที 

          จากนั้นเชลลีย์ก็เดินมาเฉลยว่า "เดาออกหรือยังนะ" ก่อนจะบอกกับแม็กซ์ที่ยังงุนงงอยู่ว่า "จริง ๆ แล้วเราไม่ใช่พ่อแม่ของเธอหรอกนะ"

          หลังจากนั้นทั้งสองคู่ก็แยกย้ายกันไป โดยตลอด 2 ปีต่อมา แอชลีย์และแม็กซ์มักจะมองหาคู่รักสามีภรรยาคู่นั้นทุกครั้งที่มาสนามบินแกรนด์แรพิดส์ แต่ก็ไม่เคยได้เจออีกเลย

          "มันเป็นแค่การพบกันโดยบังเอิญ แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับเรา" แม็กซ์ กล่าว

          กระทั่ง 2 ปีต่อมา แอชลีย์และแม็กซ์หมั้นกัน และเมื่อใกล้จะถึงวันแต่งงาน ทั้งคู่จึงตัดสินใจตามหาทอมและเชลลีย์ ด้วยการโพสต์ตามผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กท้องถิ่นหลายกลุ่ม รวมถึงติดต่อไปยังสายการบินแอลลีเจียนต์แอร์ ที่แอชลีย์ได้เจอคู่รักในครั้งนั้น
 
          แม้ทางสายการบินจะไม่สามารถให้ข้อมูลผู้โดยสารได้ แต่ก็ยินดีช่วยติดต่อไปหาทอมและเชลลีย์ เพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทั้งคู่ฟัง 

          ปรากฏว่าไม่ใช่เพียงแค่แอชลีย์และแม็กซ์ที่มักจะนึกถึงทอมและเชลลีย์ แต่ทั้งสองคนนี้ก็ยังคงนึกถึงหนุ่มสาวที่บังเอิญได้พบเจออยู่หลายครั้ง โดย เชลลีย์ เผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งคู่มักพูดถึงแอชลีย์อยู่เสมอ "เรามักจะพูดกันว่า 'ไม่รู้ลูกสาวแอชลีย์ของเราเป็นยังไงบ้าง'"

ตามหาพ่อแม่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maxwell Majinska

          จนกระทั่ง 2 ปีผ่านไป ในที่สุดพวกเขาก็ได้รับข่าวดีที่เฝ้ารอจากหนุ่มสาวที่เจอกันในครั้งนั้น 

          ทอม เผยว่า ตอนที่มีโทรศัพท์มานั้น เขากำลังทำงานในสวนอยู่นอกบ้าน เมื่อได้ยินปลายสายบอกว่าโทร. มาจากท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ด เขาก็คิดทันทีว่านี่อาจเกี่ยวกับแอชลีย์ "ผมตื่นเต้นมากจนรีบโทร. กลับไปทั้งที่ตัดหญ้าไปได้แค่ครึ่งเดียว"

          แทนคำเฉลยสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ แอชลีย์ส่งรูปของเธอกับแม็กซ์ที่ชูแหวนหมั้นให้ดู ซึ่งเชลลีย์บอกเลยว่า "คุณสัมผัสได้ถึงความรักผ่านรูปนั้นเลยล่ะ"

          ทั้งนี้ คู่รักยังเชิญทอมและเชลลีย์ไปร่วมงานแต่งงานที่จะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าที่เมืองแชตทานูกา โดยทั้งคู่ยืนยันว่าจะไปแน่นอน เชลลีย์ถึงขั้นบอกว่าวงวันที่บนปฏิทินไว้เรียบร้อยแล้ว

          ปัจจุบันทั้งสองคู่ยังติดต่อกันผ่านแชตกลุ่มครอบครัว และบอกว่าความผูกพันที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินเพียง 90 นาทีนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

          "เราอาจเจอใครสักคน อาจจะแค่เสี้ยววินาทีหรือ 25 ปี แต่มันเหมือนเรารู้จักกันมาตลอดชีวิต" เชลลีย์ กล่าว

          ขณะที่แม็กซ์ ทิ้งท้ายว่า "คุณหาครอบครัวได้ทุกที่ที่ไป ยังมีคนใจดีจริง ๆ อยู่บนโลกนี้ คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจะได้สานสัมพันธ์กับใครบ้าง"

ตามหาพ่อแม่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ashley Padgett


ขอบคุณข้อมูลจาก WZZM13


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