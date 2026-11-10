การบินไทย แจ้งเหตุข้อมูล ผดส. รั่วไหล บนระบบ Amadeus ข้อมูลอะไรหลุดบ้าง

การบินไทย แจ้งเหตุข้อมูลการสำรองที่นั่งรั่วไหล บนระบบ Amadeus ซึ่งให้บริการจองที่นั่ง เผยแล้วข้อมูลอะไรรั่วบ้าง หน้าบัตรเครดิตหลุดไหม จะแจ้ง ผดส. ที่กระทบเป็นรายบุคคล
ข้อมูลอะไรหลุดบ้าง
- ประมาณ 60,529 รายการ : ชื่อผู้โดยสาร หมายเลขอ้างอิงการจอง (PNR) วันเดินทาง เส้นทางบิน และชั้นโดยสาร
- ประมาณ 376 รายการ : อาจมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติม เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ รวมถึงข้อมูลเที่ยวบิน บัตรโดยสาร และหมายเลขที่นั่ง
การบินไทยยืนยันว่าข้อมูลหน้าบัตรเครดิตไม่ได้รับผลกระทบ เหตุครั้งนี้เกิดในระบบของ Amadeus ไม่ใช่ระบบของการบินไทยเอง และไม่กระทบต่อการปฏิบัติการหรือการให้บริการเที่ยวบิน
มีการแก้ไขอย่างไร
Amadeus ได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ และเพิ่มมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบเดียวกันอีก
ส่วนการบินไทยได้รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำลังตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับ Amadeus เมื่อยืนยันข้อมูลได้ชัดเจนจะแจ้งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเป็นรายบุคคล พร้อมขออภัยในความกังวลและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานข้อมูลจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก Amadeus IT Group S.A. บริษัทที่ให้บริการระบบสำรองที่นั่งและบริการผู้โดยสาร ว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลการจองที่เก็บอยู่ในระบบของ Amadeus ในช่วงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึง 23 กันยายน 2569
ข้อมูลอะไรหลุดบ้าง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
- ประมาณ 60,529 รายการ : ชื่อผู้โดยสาร หมายเลขอ้างอิงการจอง (PNR) วันเดินทาง เส้นทางบิน และชั้นโดยสาร
- ประมาณ 376 รายการ : อาจมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติม เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ รวมถึงข้อมูลเที่ยวบิน บัตรโดยสาร และหมายเลขที่นั่ง
ข้อมูลบัตรเครดิตหลุดไหม
การบินไทยยืนยันว่าข้อมูลหน้าบัตรเครดิตไม่ได้รับผลกระทบ เหตุครั้งนี้เกิดในระบบของ Amadeus ไม่ใช่ระบบของการบินไทยเอง และไม่กระทบต่อการปฏิบัติการหรือการให้บริการเที่ยวบิน
มีการแก้ไขอย่างไร
Amadeus ได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ และเพิ่มมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบเดียวกันอีก
ส่วนการบินไทยได้รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำลังตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับ Amadeus เมื่อยืนยันข้อมูลได้ชัดเจนจะแจ้งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเป็นรายบุคคล พร้อมขออภัยในความกังวลและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น