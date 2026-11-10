HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

การบินไทย แจ้งเหตุข้อมูล ผดส. รั่วไหล บนระบบ Amadeus ข้อมูลอะไรหลุดบ้าง

          การบินไทย แจ้งเหตุข้อมูลการสำรองที่นั่งรั่วไหล บนระบบ Amadeus ซึ่งให้บริการจองที่นั่ง เผยแล้วข้อมูลอะไรรั่วบ้าง หน้าบัตรเครดิตหลุดไหม จะแจ้ง ผดส. ที่กระทบเป็นรายบุคคล

การบินไทยข้อมูลรั่ว

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานข้อมูลจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก Amadeus IT Group S.A. บริษัทที่ให้บริการระบบสำรองที่นั่งและบริการผู้โดยสาร ว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลการจองที่เก็บอยู่ในระบบของ Amadeus ในช่วงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึง 23 กันยายน 2569

ข้อมูลอะไรหลุดบ้าง

          จากการตรวจสอบเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

          - ประมาณ 60,529 รายการ : ชื่อผู้โดยสาร หมายเลขอ้างอิงการจอง (PNR) วันเดินทาง เส้นทางบิน และชั้นโดยสาร

          - ประมาณ 376 รายการ : อาจมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติม เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ รวมถึงข้อมูลเที่ยวบิน บัตรโดยสาร และหมายเลขที่นั่ง

ข้อมูลบัตรเครดิตหลุดไหม

          การบินไทยยืนยันว่าข้อมูลหน้าบัตรเครดิตไม่ได้รับผลกระทบ เหตุครั้งนี้เกิดในระบบของ Amadeus ไม่ใช่ระบบของการบินไทยเอง และไม่กระทบต่อการปฏิบัติการหรือการให้บริการเที่ยวบิน

มีการแก้ไขอย่างไร

          Amadeus ได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ และเพิ่มมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบเดียวกันอีก

          ส่วนการบินไทยได้รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำลังตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับ Amadeus เมื่อยืนยันข้อมูลได้ชัดเจนจะแจ้งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเป็นรายบุคคล พร้อมขออภัยในความกังวลและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การบินไทย แจ้งเหตุข้อมูล ผดส. รั่วไหล บนระบบ Amadeus ข้อมูลอะไรหลุดบ้าง โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:35:58
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 ดูดวงปี 2570 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 ฤกษ์แต่งงาน 2570 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 ปฏิทินวันพระ 2570 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2570 วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย