ครม. มีมติให้ 16 ธ.ค. 69 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ แล้วเอกชนกับธนาคาร ได้หยุดไหม

ครม. มีมติให้ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ แล้วเอกชนกับธนาคาร ได้หยุดไหม รวมถึงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
เอกชน หยุดวันที่ 16 ธันวาคม 2569 หรือไม่
สำหรับเอกชนนั้นจะได้หยุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ
ในส่วนธนาคารนั้นยังไม่มีประกาศว่าหยุดหรือไม่ ดังนั้น ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นคือ ไม่หยุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569)
สลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนวันออกรางวัล
ในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนการออกรางวัลจากเดิมวันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็น 17 ธันวาคม 2569
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ครม. มีการลงมติให้วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เอกชน หยุดวันที่ 16 ธันวาคม 2569 หรือไม่
สำหรับเอกชนนั้นจะได้หยุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ
ธนาคาร หยุดวันที่ 16 ธันวาคม 2569 หรือไม่
ในส่วนธนาคารนั้นยังไม่มีประกาศว่าหยุดหรือไม่ ดังนั้น ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นคือ ไม่หยุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569)
สลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนวันออกรางวัล
ในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนการออกรางวัลจากเดิมวันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็น 17 ธันวาคม 2569