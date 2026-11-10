ซื้อขนมจีบย่านเยาวราช สั่งกลับบ้าน 69 บาท ได้แค่ 3 ลูก พอเห็นดีเทลเพิ่มยิ่งใจหาย

ลูกค้าเซ็ง ซื้อขนมจีบย่านเยาวราชกลับบ้าน ราคา 69 บาท แต่เปิดกล่องมาเจอแค่ 3 ลูก แถมดูแล้วเหมือนเอาของแช่แข็งมาขาย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Por Wipawinee โพสต์ภาพลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค พร้อมเล่าว่า ซื้อขนมจีบราคา 69 บาท แต่พอเปิดกล่องออกมากลับเจอขนมจีบแค่ 3 ลูก แถมกล่องยังใหญ่จนเหลือพื้นที่ว่างเพียบ ทำเอาเจ้าตัวถึงกับนอยหนัก
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เปิดกล่องมาเราแทบจะทำตัวไม่ถูก ทั้งขำทั้งไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะ เราอยากจะกินขนมจีบมาก ๆ 69 บาทได้มา 3 ลูก นอยมากก" นอกจากนี้ยังสงสัยว่าขนมจีบที่ได้อาจไม่ใช่แบบทำสด แต่คล้ายของแช่แข็งที่นำมาอุ่นขาย
ที่สำคัญ เจ้าของโพสต์ย้ำว่าไม่ได้สั่งผ่านแอปฯ แต่ซื้อจากหน้าร้านโดยตรง ทำให้หลายคนยิ่งตั้งคำถามถึงความคุ้มค่า เพราะนอกจากจะได้ขนมจีบเพียง 3 ลูกแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมีขนาดใหญ่เกินปริมาณอาหารอย่างเห็นได้ชัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Por Wipawinee
งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น บางคนบอกว่า อาจจะเป็นร้านเดียวกัน ที่มีการเปิดขายก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่หรือไม่ เพราะเคยซื้อขนมจีบแล้วรสชาติไม่ประทับใจ คล้ายเอาของสำเร็จรูปมาอุ่นขาย ขณะที่บางส่วนพูดถึงย่านเยาวราชและบรรทัดทอง ซึ่งมองว่าหลายร้านตั้งราคาสูงเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกังวลว่าตลาดพลูอาจกำลังเดินตามไปอีกแห่ง
อีกประเด็นที่ทำให้เกิดการถกเถียง คือมีบางคอมเมนต์มองว่าราคาแบบนี้เป็นเรื่องปกติ จนมีคนสวนกลับว่าไม่ควรทำให้ของแพงเกินจริง กลายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะราคา 69 บาทกับขนมจีบแค่ 3 ลูกนั้นไม่ควรถูกมองข้าม โดยเฉพาะเมื่อเป็นการซื้อจากหน้าร้าน ไม่ใช่การสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์