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ชื่นชม หมอลำสาว โดดช่วยทำ CPR ทั้งชุดเพชร ยื้อชีวิตแฟนเพลง หลังวูบกลางงานแสดง

          ชื่นชม หมอลำสาว โดดช่วยทำ CPR ยื้อชีวิตแฟนเพลง หลังวูบกลางงานแสดง พบมีดีกรีพยาบาลวิชาชีพ

บี วิลาวรรณ

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการแสดงของคณะหมอลำ ระเบียบวาทะศิลป์ เมื่อจู่ ๆ ก็มีผู้ชมรายหนึ่งหมดสติ ซึ่งตอนนั้นเองได้ปรากฏภาพของ บี วิลาวรรณ นางเอกหมอลำชื่อดัง ซึ่งมีดีกรีเป็นพยาบาลวิชาชีพ เข้ามาช่วยทำ CPR ทั้งชุดเพชรหมอลำที่ใช้ทำการแสดง

บี วิลาวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nu Anuwat Artsuk

บี วิลาวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nu Anuwat Artsuk

          โดย บี วิลาวรรณ ทำ CPR อยู่สักพักก็มีผู้ชายอีกคนเข้ามาผลัดเปลี่ยน จากนั้นทีมงานจึงช่วยกันนำเครื่องประดับและผมออกจากหมอลำสาวให้ ขณะที่ บี วิลาวรรณ ยังคงเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยโดยไม่ผละไปไหน

          เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความชื่นชม บี วิลาวรรณ กันจำนวนมาก โดยชี้ว่าแม้จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปจากเดิม แต่จิตวิญญาณและหัวใจของความเป็นพยาบาลยังคงอยู่เต็มเปี่ยม และพร้อมทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเสมอ

บี วิลาวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

          ต่อมาเพจ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ก็ได้โพสต์แสดงความชื่นชม บี วิลาวรรณ เช่นกัน โดยระบุว่า 

          "ขอแสดงความชื่นชม นางสาววิลาวรรณ ศรีจันทะเนต ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่น 27 หรือ บี วิลาววรรณ ระเบียบวาทะศิลป์ ที่ได้ช่วยเหลือทำการ CPR ประชาชนที่มารับชมการแสดงขณะทำการแสดง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ณ บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ขอชื่นชมด้วยหัวใจ"

บี วิลาวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บี วิลาวรรณ ระเบียบวาทะศิลป์

          ขณะที่ทาง บี วิลาวรรณ ก็ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า "ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น หนูพยายามช่วยเต็มที่ สุดความสามารถและสุดแรงที่มีของหนูแล้ว ขอให้พี่ปลอดภัยนะคะ" รวมถึงโพสต์ขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และขอบพระคุณอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ 

บี วิลาวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บี วิลาวรรณ ระเบียบวาทะศิลป์

บี วิลาวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บี วิลาวรรณ ระเบียบวาทะศิลป์








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ชื่นชม หมอลำสาว โดดช่วยทำ CPR ทั้งชุดเพชร ยื้อชีวิตแฟนเพลง หลังวูบกลางงานแสดง โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17:25:40
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