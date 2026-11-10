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บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดอีก 1 สาขา คนวิเคราะห์สาเหตุจากอะไร ทั้งที่ติดสายสีม่วง
          บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดอีก 1 สาขา คนวิเคราะห์สาเหตุจากอะไร ทั้งที่ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นเหตุผลที่ต่างกันออกไป
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดอีก 1 สาขา

          ช่วงหลังมานี้ บิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทยอยปิดสาขาหลายแห่ง แต่ละแห่งล้วนมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป
          
          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคน โพสต์ว่า บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ ตรงบางกระสอ จะปิดตัวตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งร้านค้าต่าง ๆ ก็เริ่มกำหนดปิดร้านตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนกันแล้ว
          

          ทั้งนี้ หลายคนสงสัยว่า เป็นเพราะอะไรถึงต้องปิดตัว ทั้งที่สาขานี้ติดกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง แถมเป็นโซนชุมชนมากมาย เดินทางสะดวก ของกินของใช้ก็ครบครัน
          
          หลายคนวิเคราะห์ว่า อาจจะเป็นเพราะโซนนี้มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังมาดึงลูกค้าไป เช่น เซ็นทรัล เวสเกต, เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ หรือยังมีเอสพลานาดที่อยู่ใกล้ๆ อีก หรือในบางครั้งก็นั่งรถเมล์ไปเดอะมอลล์ งามวงศ์วานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ และมีความหลากหลายของกิจกรรมมากกว่า

          ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากต้องการดูภาพยนตร์ สามารถเลือกไปเอสพลานาด หรือเซ็นทรัลเวสเกตได้ หรือถ้าหากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ คนก็นึกภาพถึงอิเกีย ถ้าหากต้องการของกินที่หลากหลาย ก็ไปเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์



บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดอีก 1 สาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Big C (243 ถ.รัตนาธิเบศร์2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี, Nonthaburi, Thailand)


หมายเหตุ อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.18 น.


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บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดอีก 1 สาขา คนวิเคราะห์สาเหตุจากอะไร ทั้งที่ติดสายสีม่วง อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22:19:06 3,336 อ่าน
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