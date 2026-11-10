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ผู้ใจบุญ บริจาค 50 ล้าน แก่ รพ.จุฬา สภากาชาดไทย โซเชียลร่วมอนุโมทนา
          ผู้ใจบุญ บริจาค 50 ล้าน แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แบ่งเป็น 20 ล้าน จัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล และส่วนอื่น ๆ เพื่อการดำเนินการของ รพ.

บริจาคเงินโรงพยาบาล

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society﻿ เผยแพร่ภาพผู้ใจบุญ "คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง" ซึ่งได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยจัดสรรดังนี้
          
          - 20,000,000 บาท : เพื่อก่อตั้งกองทุน "คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง" เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยสามัญ  
          
          - 10,000,000 บาท : เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
          
          - 10,000,000 บาท : เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
          
          - 10,000,000 บาท : เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

          โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสาวขวัญใจ เหมือนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการพิเศษ, ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ อดีตหัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ และ ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังสันติ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ร่วมรับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
          
          ทั้งนี้ พบว่ามีผู้เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันจำนวนมาก ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบ พบว่าก่อนหน้านี้ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง ก็เคยบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลมาแล้ว โดยเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา เพจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เพิ่งโพสต์ภาพ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง ที่ได้บริจาคอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ไตเทียมอาคารอภิชาติ แซ่ตั้ง แห่งที่ 3 รวมทั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 10,638,235 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
          
บริจาคเงินโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

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ผู้ใจบุญ บริจาค 50 ล้าน แก่ รพ.จุฬา สภากาชาดไทย โซเชียลร่วมอนุโมทนา โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19:05:34 1,094 อ่าน
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