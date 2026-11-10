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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงหยอกล้อ นศ.


            เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงแซวสีผมนักศึกษา และทรงโพสท่า ฉายพระรูปร่วมกันอย่างไม่ถือพระองค์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Thammasat University รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบรรยายพิเศษด้านการออกแบบสิ่งทอ-แฟชั่น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
            
            โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น โดยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
            
            ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังเสด็จไปยังอาคารกิติยาคาร เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
            
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari

            จากนั้น เสด็จไปยังอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การต่อยอดมรดกวัฒนธรรมด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ระดับสากล" แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการพัฒนาสิ่งทอและแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือ Thai Textiles Trend Book

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
            
            ขณะที่บนอินสตาแกรม hrhsirivannavari ยังเผยแพร่ภาพจากการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ซึ่งในช่วงหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังตรัสหยอกล้อกับนักศึกษาว่า "สีผมได้ใจพี่มาก สีแดง.." สร้างความประทับใจในความไม่ถือพระองค์เป็นอย่างมาก 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari

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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงหยอกล้อ นศ. อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20:10:33 1,291 อ่าน
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