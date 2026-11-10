เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงหยอกล้อ นศ.

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงแซวสีผมนักศึกษา และทรงโพสท่า ฉายพระรูปร่วมกันอย่างไม่ถือพระองค์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Thammasat University รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบรรยายพิเศษด้านการออกแบบสิ่งทอ-แฟชั่น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น โดยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังเสด็จไปยังอาคารกิติยาคาร เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
จากนั้น เสด็จไปยังอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การต่อยอดมรดกวัฒนธรรมด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ระดับสากล" แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการพัฒนาสิ่งทอและแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือ Thai Textiles Trend Book
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
ขณะที่บนอินสตาแกรม hrhsirivannavari ยังเผยแพร่ภาพจากการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ซึ่งในช่วงหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังตรัสหยอกล้อกับนักศึกษาว่า "สีผมได้ใจพี่มาก สีแดง.." สร้างความประทับใจในความไม่ถือพระองค์เป็นอย่างมาก
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari