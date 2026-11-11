สุกี้ตี๋น้อยแจงแล้ว จุดดำบนชีสคืออะไร กินได้ไหม ตรวจแล็บให้แล้ว คนเมนต์สนั่น

สุกี้ตี๋น้อย ส่งชีสตรวจแล็บต่างประเทศ ไขข้อสงสัยจุดดำบนชีสคืออะไร กินได้ไหม งานนี้ชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่น หลังรู้ที่มาสีดำ
เป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย ได้โพสต์ผลการตรวจสอบชีสของทางร้าน โดยระบุว่า ตรวจสอบโดยบริษัท Uhrenholt ประเทศเดนมาร์ก และสรุปผลว่าจุดดำบนชีสตี๋น้อย "ไม่ใช่เชื้อรา"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
ในโพสต์ได้แนบข้อความชี้แจงจากทางบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า ขอขอบคุณที่แจ้งปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งภาพถ่ายและจัดส่งตัวอย่างมาให้เรา ทางบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และได้ส่งภาพให้พันธมิตรผู้ผลิตทันที ซึ่งพันธมิตรผู้ผลิตได้วิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหาจากภาพถ่ายดังกล่าวแล้ว
จากการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายผลิต ไม่พบสิ่งแปลกปลอมตามภาพที่ได้รับ ส่วนรอยสีเข้มที่เห็นในชีสนั้น สอดคล้องกับการที่ส่วนไขมันของชีสเปลี่ยนเป็นสีเข้มเฉพาะจุด ซึ่งเกิดจากการเสียดสีระหว่างชีสกับชิ้นส่วนสแตนเลสของเครื่องจักรระหว่างขั้นตอนการขูดชีสเป็นเส้น ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีชีสปริมาณเล็กน้อยไปสะสมอยู่บนใบปาด ระหว่างเครื่องทำงาน ทำให้ชีสส่วนนั้นมีสีเข้มขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะหลุดกลับเข้าไปปนอยู่ในสายการผลิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าสาเหตุที่เป็นไปได้นี้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร และผลิตภัณฑ์ยังปลอดภัยสำหรับการบริโภค พร้อมกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และระบุว่าหากพบปัญหาเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมาได้ เพราะความคิดเห็นเหล่านี้มีส่วนช่วยรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของโรงงานผู้ผลิต
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอมเมนต์จำนวนมาก เช่น "คือกินได้ ไม่เป็นไรงี้ 55 ใครจะกินละ", "อ๋อ เปื้อนสแตนเลสที่ถู ๆ จนดำ ค่อยสบายใจหน่อย", "นี่จะต้องกินสแตนเลสรึนี่ 5555", "ถึงไม่ใช่เชื้อรา สภาพแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากลงท้องหรอก" ขณะที่บางคนชี้ว่า "กินโชว์หน่อยครับ เพื่อความชัวร์"