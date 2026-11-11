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รวมดรีมทีมครบแก๊งปาร์ตี้วันเกิดทนายแก้ว คนหลุดโฟกัสด้านหลัง สนิทกันไวมาก ?

          รวมดรีมทีมครบแก๊งปาร์ตี้วันเกิดทนายแก้ว คนหลุดโฟกัสด้านหลัง มีคนใหม่เพิ่มเข้ามา หน้าคุ้น ๆ ใช่หรือไม่ มีชื่อเสียงจากคดีดังล่าสุด อาจมาในฐานะลูกความ

ช่างเอ๋ วันเกิดทนายแก้ว

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ของทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ มีการลงรูปงานเลี้ยงวันเกิดของทนายแก้ว มีแขกเหรื่อมาร่วมงานคับคั่ง ทั้งหนุ่ม กรรชัย, โอ๊ต ปราโมทย์, น้าเน็ค, วัน อยู่บำรุง, นิกกี้ ณฉัตร, ตั๊ก บริบูรณ์ ฯลฯ

วันเกิดทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

วันเกิดทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          อย่างไรก็ตาม คนหลุดโฟกัสคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลัง เขาคือ ช่างเอ๋ พยานในคดีดังของบุ๋ม ปนัดดา ทำให้หลายคนงงว่ามาได้ยังไง ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิเคราะห์ อาจมาในสถานะลูกความก็เป็นได้

ช่างเอ๋ วันเกิดทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

ช่างเอ๋ วันเกิดทนายแก้ว



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รวมดรีมทีมครบแก๊งปาร์ตี้วันเกิดทนายแก้ว คนหลุดโฟกัสด้านหลัง สนิทกันไวมาก ? โพสต์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:18:47 8,564 อ่าน
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