รวมดรีมทีมครบแก๊งปาร์ตี้วันเกิดทนายแก้ว คนหลุดโฟกัสด้านหลัง สนิทกันไวมาก ?

รวมดรีมทีมครบแก๊งปาร์ตี้วันเกิดทนายแก้ว คนหลุดโฟกัสด้านหลัง มีคนใหม่เพิ่มเข้ามา หน้าคุ้น ๆ ใช่หรือไม่ มีชื่อเสียงจากคดีดังล่าสุด อาจมาในฐานะลูกความ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ของทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ มีการลงรูปงานเลี้ยงวันเกิดของทนายแก้ว มีแขกเหรื่อมาร่วมงานคับคั่ง ทั้งหนุ่ม กรรชัย, โอ๊ต ปราโมทย์, น้าเน็ค, วัน อยู่บำรุง, นิกกี้ ณฉัตร, ตั๊ก บริบูรณ์ ฯลฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
อย่างไรก็ตาม คนหลุดโฟกัสคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลัง เขาคือ ช่างเอ๋ พยานในคดีดังของบุ๋ม ปนัดดา ทำให้หลายคนงงว่ามาได้ยังไง ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิเคราะห์ อาจมาในสถานะลูกความก็เป็นได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว