ไขข้อสงสัย สันเทียะ แปลว่าอะไร ทำไมมักเห็นต่อท้ายนามสกุล คนจังหวัดไหนใช้กันเยอะ

สันเทียะ แปลว่าอะไร ? ทำไมถึงพบเห็นต่อท้ายนามสกุลของคนโคราชหลายครอบครัว พบที่มาเกี่ยวข้องกับชื่อเก่าของอำเภอหนึ่ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 โดยเพจเฟซบุ๊ก พันทิปนานุกรม นำกระทู้จากสมาชิกหมายเลข 1288239 บนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม หัวข้อ "สันเทียะ แปลว่าอะไรเหรอครับ" มาเผยแพร่ หลังเจ้าของกระทู้สังเกตว่ามีนามสกุลหลายชื่อที่ลงท้ายด้วยคำว่า "สันเทียะ" เช่น นันสันเทียะ เนสันเทียะ นาสันเทียะ นีสันเทียะ และนูสันเทียะ จึงสงสัยว่าคำนี้มีความหมายหรือมีที่มาอย่างไร
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลและร่วมอธิบายที่มาของนามสกุลดังกล่าว โดยมีผู้ให้ข้อมูลว่า "สันเทียะ" เป็นชื่อเดิมของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในอดีตเคยเรียกว่าแขวงสันเทียะ หรืออำเภอสันเทียะ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโนนลาวในปี พ.ศ. 2462 และต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอโนนไทยในสมัยจอมพล ป.
นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายว่า นามสกุลของคนในพื้นที่โคราชบางส่วนมีที่มาจากชื่ออำเภอหรือตำบลที่บรรพบุรุษอาศัยอยู่ โดยนำชื่อสถานที่มาต่อท้ายเป็นนามสกุล เช่น นามสกุลที่ลงท้ายด้วย "จันทึก" เชื่อมโยงกับอำเภอสีคิ้ว ส่วน "สูงเนิน" มาจากอำเภอสูงเนิน และ "ขุนทด" เชื่อมโยงกับอำเภอด่านขุนทด
ส่วนที่มาของคำว่า "สันเทียะ" มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นคำที่มาจากภาษาเขมร มีความหมายว่า "บ่อเกลือ" ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งเบาะแสที่ทำให้เห็นถึงรากศัพท์และประวัติความเป็นมาของชื่อท้องถิ่นแห่งนี้
สรุปแล้ว "สันเทียะ" ไม่ได้เป็นเพียงคำลงท้ายนามสกุลเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมโยงกับชื่อท้องถิ่นเก่าของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย เรียกว่าเป็นเรื่องราวเล็ก ๆ ที่ทำให้เห็นว่าบางครั้งนามสกุลก็ซ่อนประวัติของต้นตระกูลเอาไว้อีกด้วย