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หวิดโศกนาฏกรรม รวบ 2 โจรกัมพูชา ตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟ รพ. ทำผู้ป่วยนับร้อยเสี่ยงชีวิต

            เกิดเหตุโจร ลอบตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟสำรองโรงพยาบาลชลบุรี เสี หวิดกระทบผู้ป่วยนับร้อยชีวิต ด้านตำรวจรวบ 2 ผู้ต้องหาชาวกัมพูชาผู้ก่อเหตุทันควัน

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล

            วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลชลบุรี เปิดเผยเหตุการณ์ลักลอบตัดสายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณจุดติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพบความผิดปกติ ก่อนพบผู้ก่อเหตุกำลังตัดสายไฟ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงกระโดดออกทางหน้าต่างเพื่อหลบหนี โดยยังไม่สามารถนำทรัพย์สินออกไปได้

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลชลบุรี

            จากการตรวจสอบพบว่า สายไฟเมนหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองถูกตัดเสียหายจำนวน 5 เส้น ประเมินค่าซ่อมแซมเบื้องต้นประมาณ 300,000 บาท โดยระบบดังกล่าวมีหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับอาคารสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ อาคาร สก. อาคารชลาทิศ อาคารชลาธาร และศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในอาคารเหล่านี้มีผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจรวมกันนับร้อยราย

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลชลบุรี

            เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลอย่างมาก เนื่องจากหากเกิดไฟฟ้าดับในช่วงที่ระบบสำรองไม่สามารถใช้งานได้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ และทำให้ผู้ป่วยนับร้อยชีวิตตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย

            ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ได้เร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้ 2 ราย อายุ 25 ปี และ 14 ปี เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันเดียวกัน พร้อมตรวจยึดเครื่องมือและของกลางหลายรายการ

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลชลบุรี

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลชลบุรี

โจรลอบตัดสายไฟโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลชลบุรี


ขอบคุณข้อมูลจาก


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