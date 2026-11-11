ปลากระป๋องหน้าตาคุ้น ๆ แต่เพ่งดูดี ๆ ต่างจากของไทย วางขายที่ไหน ทำไมจู่ ๆ ถึงดัง

ปลากระป๋องหน้าตาคุ้น ๆ แต่เพ่งดูดี ๆ ต่างจากของไทย วางขายที่ไหน ทำไมจู่ ๆ ถึงดังขึ้นมา ทางเพจดังเฉลยแล้ว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง มีการโพสต์รูปปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง คล้ายกับปลากระป๋องสามแม่ครัว แต่ความจริงคือ สามพ่อครัว วางขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน ตกลงคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง
ทางเพจ อธิบายเอาไว้ว่า ปลากระป๋อง สามพ่อครัว ที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับ ปลากระป๋อง สามแม่ครัว ชื่อดังของไทย สรุปเป็นสินค้าผลิตในจีน ส่งมาขายกัมพูชาครับ เนื่องจากราคาที่ถูก จึงถูกส่งขายไปทั่วกัมพูชา จนพ่อค้าแม่ค้าเอามาขายเยอะจนเราเข้าใจว่า เป็นสินค้าจากกัมพูชาครับ