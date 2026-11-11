HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปลากระป๋องหน้าตาคุ้น ๆ แต่เพ่งดูดี ๆ ต่างจากของไทย วางขายที่ไหน ทำไมจู่ ๆ ถึงดัง

          ปลากระป๋องหน้าตาคุ้น ๆ แต่เพ่งดูดี ๆ ต่างจากของไทย วางขายที่ไหน ทำไมจู่ ๆ ถึงดังขึ้นมา ทางเพจดังเฉลยแล้ว

ปลากระป๋อง

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง มีการโพสต์รูปปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง คล้ายกับปลากระป๋องสามแม่ครัว แต่ความจริงคือ สามพ่อครัว วางขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน ตกลงคืออะไร

ปลากระป๋อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง

ปลากระป๋อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง

          ทางเพจ อธิบายเอาไว้ว่า ปลากระป๋อง สามพ่อครัว ที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับ ปลากระป๋อง สามแม่ครัว ชื่อดังของไทย สรุปเป็นสินค้าผลิตในจีน ส่งมาขายกัมพูชาครับ เนื่องจากราคาที่ถูก จึงถูกส่งขายไปทั่วกัมพูชา จนพ่อค้าแม่ค้าเอามาขายเยอะจนเราเข้าใจว่า เป็นสินค้าจากกัมพูชาครับ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปลากระป๋องหน้าตาคุ้น ๆ แต่เพ่งดูดี ๆ ต่างจากของไทย วางขายที่ไหน ทำไมจู่ ๆ ถึงดัง อัปเดตล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:37:41 4,739 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 ดูดวงปี 2570 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 ฤกษ์แต่งงาน 2570 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 ปฏิทินวันพระ 2570 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2570 วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย