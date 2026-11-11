เหมือนไทยแทบทุกจุด แวบแรกนึกว่าภาพถ่ายในเมืองไทย พอรู้ว่าที่ไหน คนไทยได้อึ้งเป็นแถว
เฟซบุ๊ก Mr Jiro Chan ได้เผยภาพตอนที่ถ่ายอยู่บนรถ ระหว่างเดินทางไปข้างนอก ถ่ายเก็บบรรยากาศอันงดงามในเมือง จนมาดูผลงานภาพถ่าย มองทุกแวบเหมือนอยู่ในไทยยังไงยังงั้น เพราะแทบจะเหมือนไทยทุกจุดเลยก็ว่าได้ แม้แต่ถนนเองก็ยังใช่ ก่อนที่เจ้าของภาพถ่ายมาเฉลย เป็นภาพในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้ชาวเน็ตถึงกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นจากภาพดังกล่าว เกือบเชื่อว่าเป็นเมืองไทยไปแล้วด้วยซ้ำ
ภาพจากเฟซบุ๊ก Mr Jiro Chan