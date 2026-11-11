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แวบแรกนึกว่าภาพถ่ายในเมืองไทย พอรู้ว่าที่ไหน คนไทยได้อึ้งเป็นแถว

       เหมือนไทยแทบทุกจุด แวบแรกนึกว่าภาพถ่ายในเมืองไทย พอรู้ว่าที่ไหน คนไทยได้อึ้งเป็นแถว
           เฟซบุ๊ก Mr Jiro Chan ได้เผยภาพตอนที่ถ่ายอยู่บนรถ ระหว่างเดินทางไปข้างนอก ถ่ายเก็บบรรยากาศอันงดงามในเมือง จนมาดูผลงานภาพถ่าย มองทุกแวบเหมือนอยู่ในไทยยังไงยังงั้น เพราะแทบจะเหมือนไทยทุกจุดเลยก็ว่าได้ แม้แต่ถนนเองก็ยังใช่ ก่อนที่เจ้าของภาพถ่ายมาเฉลย เป็นภาพในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้ชาวเน็ตถึงกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นจากภาพดังกล่าว เกือบเชื่อว่าเป็นเมืองไทยไปแล้วด้วยซ้ำ
เมืองไทย

เมืองไทย

ภาพจากเฟซบุ๊ก Mr Jiro Chan
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แวบแรกนึกว่าภาพถ่ายในเมืองไทย พอรู้ว่าที่ไหน คนไทยได้อึ้งเป็นแถว โพสต์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:52:34 8,246 อ่าน
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