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บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบนชั้นวาง มีบางอย่างหายไป ชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับส่ายหน้า

          เพจดังแฉ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบนชั้นวาง ถูกแกะพลาสติกเอาโค้ดเติมเกมไป ชาวเน็ตเตือนอาจผิดกฎหมาย

มาม่า

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก เพจผู้บริโภค โพสต์คลิปถ่ายชั้นวางบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยในร้านค้าแห่งหนึ่ง มองเผิน ๆ ก็เหมือนชั้นวางทั่วไป มีบะหมี่ถ้วยหลายรสเรียงกันเป็นระเบียบ ป้ายราคาติดครบ ไม่มีอะไรน่าสงสัย แต่ทางเพจกลับโพสต์แคปชั่นระบุว่า งานหยาบเกินไปแล้ว ทำของเสียหายหมด แถมยังเตือนว่าการกระทำนี้มีความผิดทางกฎหมายด้วย

มาม่า
ภาพจาก เพจผู้บริโภค

          โดยในคลิปจะเห็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลายพิเศษร่วมกับเกมดัง แต่เมื่อซูมดูใกล้ ๆ กลับพบว่าพลาสติกที่ห่อถ้วยดูหลวมผิดปกติ และบนตัวถ้วยเหลือเพียงพื้นที่สีขาวโล่ง ๆ เหมือนมีบางอย่างถูกแกะออกไปแล้ว

          หลายคนที่เห็นคลิปต่างช่วยไขข้อสงสัย โดยบอกว่าสิ่งที่หายไปคือโค้ดสำหรับรับไอเทมในเกม ซึ่งมีคนแอบแกะพลาสติกเอาโค้ดออกไป แล้วทิ้งถ้วยบะหมี่ไว้บนชั้นวางตามเดิม

มาม่า
ภาพจาก เพจผู้บริโภค

          ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันคึกคัก หลายคนเสนอไอเดียให้แบรนด์ปรับวิธีซ่อนโค้ด ทั้งสกรีนหรือปั๊มไว้ที่ฝาด้านใน ใส่ไว้ในซองส้อม หรือแปะไว้ใต้ถ้วยด้านใน เพื่อให้ต้องซื้อและเปิดก่อนถึงจะได้โค้ด ขณะที่บางคนมองว่าพฤติกรรมนี้แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้กระทำได้ชัดเจน และอีกหลายเสียงก็เตือนว่าอย่าหาทำ เพราะอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หรือร้ายแรงถึงขั้นลักทรัพย์ได้


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