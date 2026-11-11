ส่องของกลางคดี บุ๋ม ปนัดดา กระเป๋าแบรนด์เนม-เครื่องประดับ หลัง บก.ปอศ. เข้าค้นคอนโด

CIB ตรวจค้นเพิ่ม คดี บุ๋ม ปนัดดา อายัดรถ 5 คัน พบกระเป๋าแบรนด์เนมอีก 12 ใบ ผลตรวจล็อตแรกเบื้องต้นปลอม 80-90%
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพจตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าคดี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้เข้าตรวจค้นเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และคอนโดมิเนียมอีก 2 แห่ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดี
จากการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้อายัดรถยนต์ 5 คัน และพบกระเป๋าแบรนด์เนมอีก 12 ใบ พร้อมเครื่องประดับจำนวนหนึ่ง ภายในคอนโดมิเนียม 2 แห่ง ซึ่งต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต่อไป
ขณะเดียวกัน ในเช้าวันเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบ ที่ตำรวจพบในบ้านพักของบุ๋ม ปนัดดา ก่อนหน้านี้ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดี โดยตำรวจแจ้งผลเบื้องต้นว่า กระเป๋าล็อตแรกนี้เป็นของปลอมราว 80-90%
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง, Thai PBS News