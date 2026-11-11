ไขปริศนาซองน้ำตาลทรายที่ขาย ทำไมต้องเจาะรูด้วย แบบนี้มดไม่เข้าหรือ คำตอบอาจเป็นมุมมองที่คิดไม่ถึง อะไรเสี่ยงกว่ากัน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก น้องมิ้ว กาญจนา มีการโพสต์ปริศนาว่า เห็นซองน้ำตาลทรายเจาะรูแบบนี้ทุกถุงก็เลยโทรศัพท์ไปถามผู้ผลิต จนได้รับคำตอบว่า เจาะไว้ให้อากาศเข้าและถุงไม่พอง ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เห็นด้วย มองว่า ถ้าอากาศเข้า น้ำตาลข้างในจะชื้น และเสี่ยงมดเข้ามากกว่า
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตวิเคราะห์ว่า เป็นเรื่องปกติ ถ้าหากไม่เจาะรูซองน้ำตาลก็อาจจะทำให้ซองป่อง และอาจทำให้ซองแตกได้ กรณีที่วางขายทับกันหลายซอง นอกจากนี้ยังเพื่อความสวยงามในการจัดเรียง ส่วนเรื่องมดไม่ต้องกังวลเพราะเกิดขึ้นได้ยาก