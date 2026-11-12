แขกอึ้งทั้งงาน เมื่อเจ้าบ่าวเปลี่ยนงานแต่ง ให้เป็นงานเปิดตัวเว็บข้าวมันไก่

เอาใจคนรักข้าวมันไก่โดยเฉพาะ เมื่อเจ้าบ่าวเปลี่ยนงานแต่ง ให้เป็นงานเปิดตัวเว็บข้าวมันไก่
เฟซบุ๊ก ลองให้ ได้เผยภาพหนุ่มคนหนึ่ง ไปงานแต่งเพื่อน ระหว่างอยู่ในงานก็นั่งฟังคู่บ่าวสาวพูดคุยโมเมนต์น่ารัก ๆ ในงาน จนกระทั่งธีมของงานแต่งเปลี่ยนไป จากงานแต่งที่เต็มไปด้วยความหวานแหวว กลายเป็นงานเปิดตัวเว็บข้าวมันไก่ทันที
ด้วยความที่เจ้าบ่าวเป็นคนรักข้าวมันไก่มาก ๆ เลยทำเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อเอาใจสายเดียวกันโดยเฉพาะ อยากกินร้านไหนมีให้หาในเว็บนี้หมด แถมยังยกร้านข้าวมันไก่มาไว้ที่งานแต่ง ทำแจกให้แขกในงานได้กินทุกโต๊ะ
ภาพจากเฟซบุ๊ก ลองให้