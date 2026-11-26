เจนเซน หวง สารภาพบอร์ด Nvidia กิ๊กไม่ใช่แค่ 1 มีอีกหลายคน ก่อนหวนนั่ง CEO
เจนเซน หวง ยอมรับกับบอร์ด Nvidia ว่ามีกิ๊กอีกหลายคน ไม่ใช่แค่ที่ถูกสงสัยเป็นสายลับจีน ก่อนบอร์ดลงมติให้กลับมาเป็น CEO หลังลาออกไปไม่ถึง 2 สัปดาห์
จากกรณีที่ เจนเซน หวง ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หลังบันทึกของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ อลิซ หวง ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสายลับจีน ขณะที่มีรายงานว่าเขามีแอบความสัมพันธ์กับพนักงานของ Nvidia อีก 2 คน
ล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2569) หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล ของสหรัฐฯ รายงานว่า ก่อนที่บอร์ด Nvidia จะลงมติเอกฉันท์ให้ เจนเซน หวง กลับมาเป็นซีอีโอเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เขาได้ยอมรับกับบอร์ดว่าตัวเองยังมีบ้านเล็ก นอการสมรสเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมที่ยาวนานหลายชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน โดยแหล่งข่าวระบุว่าหวง "สำนึกผิด" กับพฤติกรรมของตัวเอง และบอร์ดได้ย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และการพูดตรงไปตรงมา
อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุว่า เจนเซน หวง มีกิ๊กเพิ่มเติมอีกกี่ราย และไม่ได้เปิดเผยตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เว็บไซต์เดอะซันรายงานว่า ตอนนี้ เจนเซน หวง ยอมรับแล้วว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับบุคคลที่ไม่ใช่ภรรยาอย่างน้อย 4 ราย ส่วนบอร์ดสรุปว่าหวงละเมิดจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งจากความสัมพันธ์เหล่านี้และจากการไม่เปิดเผยข้อมูล
เมื่อกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เจนเซน หวง พูดติดตลกว่าวันนี้เป็นวันแรกของการทำงาน ก่อนจะกล่าวขอโทษพนักงานว่า "ผมขอโทษอย่างยิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องเจอกับเรื่องทั้งหมดนี้ ผมทำผิดพลาดร้ายแรงมาก และผมจะพยายามกลับมาให้ได้" พร้อมขอบคุณพนักงาน และให้คำมั่นว่าจะเป็นซีอีโอที่ดีขึ้นในรอบที่ 2 นี้
สำหรับการกลับมาครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังแรงกดดันจากพนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ออกมาบอกว่าอยากเห็น เจนเซน หวง กลับมารับตำแหน่ง
ขณะที่คำร้องเรียกร้องให้ เจนเซน หวง กลับมา มีผู้ลงชื่อกว่า 180,000 คน รวมถึงอีลอน มัสก์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ฮาร์วีย์ โจนส์ ประธานบอร์ด เคยยืนยันว่าจะไม่จ้าง เจนเซน หวง กลับมา และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทสรรหาผู้บริหาร Heidrick & Struggles ให้หาซีอีโอคนใหม่แล้ว
โจนส์ ระบุในแถลงการณ์ว่า บอร์ดเชื่อว่า เจนเซน หวง คือคนที่เหมาะสมในการชี้นำ Nvidia และการคืนตำแหน่งให้เขาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตร และลูกค้า พร้อมขอบคุณโคเล็ตต์ เครส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ที่รับหน้าที่ซีอีโอชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมา
โดย Nvidia ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับความเห็นจากรัฐบาลสหรัฐฯ ระดับสูง และการสอบสวนภายในจะยังดำเนินต่อไป
ขณะที่หุ้น Nvidia พุ่งขึ้น 31% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หลังมีข่าวการกลับมาของหวง
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun, U.S. Securities and Exchange Commission