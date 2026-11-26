อาจารย์ธรณ์ เตือนเมกะเอลนีโญ ชี้ปีนี้ไทยยังไม่ชัด ปีหน้ารู้ซึ้ง เจอผลอะไรบ้าง
ดร.ธรณ์ เตือนเมกะเอลนีโญ ตอนนี้ทะเลร้อนจัดอยู่ฝั่งอเมริกา ไทยเจอแค่ไม่หนาว แต่ครึ่งปีหน้าไทยเจอแน่ ร้อนจัด ฝุ่น แล้ง ปะการัง คาดในทะเลหนักสุดช่วงกลางปี
จากกรณีที่ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2569 ถูกจับตาอย่างหนัก จนถูกเรียกว่า "เมกะเอลนีโญ" หรือ "เมก้าเอลนีโญ" หลังอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณใกล้หมู่เกาะกาลาปากอสและนอกชายฝั่งเปรูร้อนเกินปกติเกือบ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางรายชี้ว่าอาจเป็นเอลนีโญแรงที่สุดในรอบ 1,000 ปี คาดว่าจะถึงจุดพีคช่วงปลายปี 2569 แต่ผลกระทบจะลากยาวไปถึงปี 2570
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ล่าสุด (26 พฤศจิกายน 2569) ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักอนุรักษ์ทะเลไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat อัปเดตสถานการณ์เมกะเอลนีโญ และผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับ โดยระบุว่า
"เมกะเอลนีโญ ช่วงนี้ทะเลร้อนจัดอยู่ฝั่งอเมริกา เมืองไทยเจอแค่ไม่หนาว ครึ่งปีหน้าน้ำร้อนมาอยู่อ่าวไทย ผลกระทบจะเห็นชัดและรุนแรงกว่านี้"
นอกจากนี้ ดร.ธรณ์ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า "พยากรณ์ของ NOAA ล่าสุด น้ำทะเลในฝั่งอ่าวไทยเริ่มร้อนขึ้น แต่เราอยู่ในฤดูหนาว จึงยังเห็นไม่ชัด แต่เมื่อเข้าครึ่งปีหน้า น้ำร้อนฝั่งอเมริกาเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ขณะที่ฝั่งไทยยังคงร้อนต่อเนื่องไปถึงกลางปี ในช่วงหน้าร้อนทะเลจะร้อนจัด ปะการังและสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ อากาศจะร้อนมาก แล้ง/ฝุ่นจะเพิ่มขึ้น ในทะเลหนักสุดน่าจะเป็นเดือนเมษา-มิถุนา"