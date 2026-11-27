โอกาสทองส่งท้ายปี ! ลงบทความ PR กับ Kapook ยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้ม พร้อมรับสิทธิพิเศษเพียบ
Kapook จัดดีลส่งท้ายปี 2569 ซื้อแพ็กเกจลงบทความ PR ได้ทั้งแบบ 5 แถม 1, 10 แถม 3 และ 20 แถม 8 ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งได้บทความแถมเยอะ ถ้ายืนยันสั่งซื้อภายใน 31 ธันวาคม 2569 รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 3 ต่อ
ใกล้สิ้นปีแล้ว นักการตลาดหลายคนคงเจอโจทย์เดิม ๆ อีกรอบ งบยังเหลือ แต่เวลาเหลือน้อย จะปั้นแคมเปญใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ทัน แต่ถ้าปล่อยไว้ งบก้อนนี้ก็อาจหายไปเฉย ๆ ทั้งที่ปีหน้ามีแผนรอใช้เงินอีกเพียบ ไม่ต้องกุมขมับ เพราะ กระปุกดอทคอม จัด ดีลสุดคุ้มส่งท้ายปี 2569 มาช่วยแล้ว เปลี่ยนงบคงเหลือวันนี้ให้เป็นพื้นที่สื่อที่ใช้ได้ยาว ๆ ตลอดปี 2570 ล็อกโควตาลงบทความประชาสัมพันธ์ในดีลที่คุ้มที่สุดแห่งปี ได้ทั้งปิดงบปีนี้ทัน และได้พื้นที่สื่อไว้ใช้ทั้งปีหน้า ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้มมมม !
เลือกแพ็กเกจที่ใช่ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้เยอะ
ดีลนี้มีให้เลือก 3 แพ็กเกจ จะเริ่มแบบเบา ๆ หรือจัดเต็มทั้งปีก็ได้ แล้วแต่แผนของแบรนด์
แพ็กเกจ A : ซื้อ 5 แถม 1 เหมาะกับแบรนด์ที่อยากเริ่มทำ PR แบบเบา ๆ ใช้ได้ทั้งเปิดตัวสินค้าใหม่ อัปเดตโปรโมชั่น หรือประกาศข่าวสำคัญขององค์กร
แพ็กเกจ B : ซื้อ 10 แถม 3 เฉลี่ยลงบทความได้เดือนละเรื่องตลอดปี 2570 แถมเหลือสำรองไว้อีก 1 เรื่อง เผื่อมีข่าวด่วนแบบไม่ทันตั้งตัว
แพ็กเกจ C : ซื้อ 20 แถม 8 (แนะนำ) คุ้มที่สุดในดีล ลงได้เกือบเดือนละ 2 เรื่อง เหมาะกับแบรนด์ที่วางแผนสื่อสารระยะยาว หรือมีแบรนด์ย่อยในเครือที่ต้องโปรโมตไปพร้อมกัน
ทุกแพ็กเกจได้อะไรบ้าง ?
ไม่ว่าจะเลือกแพ็กเกจไหน ทุกเรื่องได้ครบทุกอย่างเหมือนกัน
บทความประชาสัมพันธ์ 1 หน้า/เรื่อง เล่าเรื่องของแบรนด์ได้เต็ม ๆ
พื้นที่โปรโมตบนหน้าหมวดที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงคนอ่านที่สนใจเรื่องนั้นจริง ๆ
ใส่ลิงก์ได้ 1 ตำแหน่ง พาคนอ่านไปยังเว็บไซต์ หน้าสินค้า หรือหน้าแคมเปญของแบรนด์ได้ทันที
สั่งซื้อภายในปีนี้ รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อทันที !
แพ็กเกจก็ว่าคุ้มแล้ว แต่ถ้ายืนยันสั่งซื้อภายในปีนี้ รับของแถมเพิ่มอีก 3 ต่อ
ต่อที่ 1 : ขึ้นงานด่วนภายใน 48 ชั่วโมง
ส่งบทความมาแล้วไม่ต้องลุ้นคิว ทีมงานการันตีตรวจเช็กและขึ้นระบบภายใน 48 ชั่วโมง ทันทุกแคมเปญเร่งด่วน
ต่อที่ 2 : ปักหมุดตำแหน่งเด่น ฟรี 7 วัน
ต่อนี้คุ้มมาก บทความจะถูกปักหมุดไว้บนสุดของหน้าหมวดนาน 7 วัน ปกติเป็นบริการเสริมที่ต้องซื้อแยก แต่รอบนี้ได้ฟรีทุกเรื่อง เลือกแพ็กเกจ C ก็ได้ปักหมุดครบทั้ง 28 เรื่อง !
ต่อที่ 3 : ใช้โควตาได้ยืดหยุ่นตลอดปี 2570
ต่อนี้ฝ่ายบัญชีชอบแน่นอน ชำระเงินภายในปีนี้ ออกใบกำกับภาษีปี 2569 ได้ทันที ปิดงบครบตามรอบ ส่วนบทความค่อย ๆ ทยอยส่งมาลงได้ตลอดปี 2570 ตามจังหวะแคมเปญของแบรนด์
สิทธิพิเศษคูณสอง !! สำหรับ 10 สิทธิ์แรกเท่านั้น
ใครตัดสินใจไว ได้เพิ่มอีกต่อ 10 แบรนด์แรกที่คอนเฟิร์มงาน ทุกบทความจะได้โปรโมตผ่าน X @Kapookdotcom ฟรี เพิ่มการมองเห็นบนโซเชียลอีกทาง สิทธิ์มีจำกัด ช้าอดนะบอกเลย !
งบที่เหลืออยู่วันนี้ ถ้าปล่อยไว้ก็อาจไม่ได้อะไรกลับมา แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพื้นที่สื่อกับ Kapook แบรนด์ของคุณจะมีพื้นที่ให้คนเห็นต่อเนื่องตลอดปีหน้า สนใจแพ็กเกจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานกระปุกดอทคอมได้เลยวันนี้ !
ติดต่อทีมงาน
อีเมล : marketing@kapook.com
โทรศัพท์ : 0 2589 2281
*สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะยืนยันสั่งซื้อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569