ไอเดียร์ สุชาดา ตอบชัด ๆ ไทหยาง ซาง สามีทำอาชีพอะไร เผยเบื้องหลังทรัพย์สิน 2 พันล้าน
ไอเดียร์ สุชาดา เปิดแถลงการณ์สามี ไทหยาง ซาง ชี้แจงชัดเป็นโปรแกรมเมอร์ เผยเส้นทางสร้าง Ren Protocol ก่อนขายกิจการมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยธุรกิจที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับกรณี ไอเดียร์ สุชาดา สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ออกมาชี้แจงกรณีสามีถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ หลังจาก ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน ตั้งคำถามถึงอาชีพและที่มาของทรัพย์สิน ล่าสุด ไทหยาง ซาง สามีของไอเดียร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงด้วยตัวเอง เผยเป็นโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ที่มาจากการขายกิจการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
ไทหยาง ซาง แจงอาชีพ ไม่ใช่สแกมเมอร์ตามที่ถูกกล่าวหา
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ไอเดียร์ สุชาดา โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่แถลงการณ์จากนายไทหยาง ซาง สามี เพื่อชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับอาชีพและกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยเจ้าตัวยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศใดแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีอาญา
นอกจากนี้ ไทหยางยังเปิดเผยว่า ได้ยื่นพยานหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญากับนายรังสิมันต์ โรม จากกรณีที่กล่าวหาว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมระหว่างประเทศ
สำหรับอาชีพของไทหยางนั้น เจ้าตัวระบุชัดว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ มีอาชีพหลักคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเริ่มทำงานด้านนี้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขณะอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2560 ขณะมีอายุ 20 ปี เนื่องจากสนใจด้านเทคโนโลยีและต้องการพัฒนานวัตกรรม
เปิดที่มาทรัพย์สิน 2 พันล้าน จากการขาย Ren Protocol
ไทหยางเปิดเผยว่า ผลงานที่สร้างชื่อให้กับตัวเองคือ Ren Protocol ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้ หรือที่เรียกว่า Cross-Chain Asset Transfers
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ถือครอง Bitcoin สามารถนำสินทรัพย์ไปใช้งานบนเครือข่ายบล็อกเชนของ Ethereum ได้ ทำให้ Ren Protocol ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก
จากความสำเร็จดังกล่าว ในปี 2564 มีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ระดับโลกยื่นข้อเสนอซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าว ด้วยมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งไทหยางตัดสินใจตอบรับข้อเสนอ โดยขายทั้งซอฟต์แวร์และกิจการทั้งหมด รวมถึงให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ย้ายไปร่วมงานกับผู้ซื้อ
เจ้าตัวยืนยันว่า กระบวนการซื้อขายทั้งหมดดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ตนอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ พร้อมระบุว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการทำงานหนักและความสำเร็จในการขายกิจการดังกล่าว
ปัจจุบันทำอะไร ? เดินหน้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนชีวิตปัจจุบัน หลังจากขายกิจการ Ren Protocol แล้ว ไทหยางได้พบกับภรรยา ก่อนย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยยังคงทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างจริงจัง รวมถึงลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย
ปัจจุบันเจ้าตัวให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology โดยมีโครงการหลักอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยค้นคว้าและค้นพบยารักษาโรคชนิดใหม่ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน
อีกด้านหนึ่งคือการพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองพฤติกรรมและปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี โมเลกุล และอะตอม เพื่อช่วยให้นักวิจัยประเมินศักยภาพของสารต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนายา ลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าวิจัย
ไทหยางยังระบุด้วยว่า ทีมงานของตนได้พัฒนาเครื่องจำลองทางเคมีควอนตัม (Quantum Chemistry Simulator) ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และได้รับรางวัล Gordon Bell Prize ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติด้านการประมวลผลสมรรถนะสูง หรือ High-Performance Computing
ทั้งนี้ ไทหยางระบุว่า หวังจะนำความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ มาเปิดเผยให้ทราบเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยไม่กระทบต่อความลับทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท