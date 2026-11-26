พนัส ไทยล้วน ฉะเดือด ได้คะแนนกี่ล้านเสียงก็หลุด จี้คืนเงินผู้ประกันตนครั้งนั่งบอร์ดเก่า
พนัส ไทยล้วน โพสต์เดือดหลัง กกต.ประกันสังคม ตัดสิทธิ์ธนพงษ์ แม้ได้คะแนนสูงสุดกว่า 9 แสนเสียงก็ต้องหลุด พร้อมประกาศเตรียมไล่บี้เงินย้อนหลัง 2.6 ปี งานนี้มีภาคต่อ!
กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่อง หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (กกต.ประกันสังคม) มีมติเอกฉันท์ตัดสิทธิ์ นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้ชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดถึง 906,714 คะแนน เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามระเบียบข้อ 23 (8)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 นายพนัส ไทยล้วน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลัง กกต.ประกันสังคม มีมติตัดสิทธิ์ นายธนะพงษ์ ขาดคุณสมบัติบอร์ดประกันสังคม โดยระบุว่า ไม่ว่าจะมีคะแนนกี่แสนกี่ล้านเสียง ก็ต้องหลุด แม้แต่ สส.ก็โดนมาแล้ว เตรียมไล่บี้ชดใช้เงินคืนช่วงเป็นบอร์ดก่อนหน้าย้อนหลังด้วย
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เป็นไปตามหลักการของกฏหมายที่ใช้บังคับเท่าเทียมกันทุกคน ในเมื่อขาดคุณสมบัติระเบียบข้อ 23 และตาม พรบ.ประกันสังคมมาตรา 8/2(7) ไม่ว่าจะมีคะแนนกี่แสนกี่ล้านเสียงก็ต้องหลุด แม้แต่ สส.ก็โดนมาแล้ว ขาดคุณสมบัติแล้วลงสมัคร ทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติต้องชดใช้เงินคืน
ตัดสิทธิการสมัคร สส. นี่ก็เช่นกัน รู้แล้วว่าไม่มีสิทธิ แต่ลงสมัคร ส่วนที่ผ่านมา 2.6 ปี รับอะไรไปบ้าง ต้องคืนกลับมาทั้งหมด มันเงินของผู้ประกันตน งานนี้ไม่มีปล่อยแน่นอน
ลิงกินกล้วยดิบมานานท้องมันอืดแล้ว ต้องรีบคายกล้วยดิบออกมาทั้งหมด งานนี้สนุกแน่นอนคอยติดตามตอนต่อไป