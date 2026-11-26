หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุ ต้องขึ้นโรงพักทันที หลัง กัน จอมพลัง โอน 1 ล้าน เข้าบัญชี
หนุ่ม กรรชัย ขึ้นโรงพักหลัง กัน จอมพลัง โอนเงิน 1 ล้านบาท คืนเข้าบัญชี เผยเหตุผลที่ทำให้ต้องลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
จากกรณี กัน จอมพลัง เดินทางเข้าให้ปากคำในฐานะพยานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อชี้แจงกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมเปิดเผยหลักฐานการโอนเงินส่วนตัวจำนวน 1 ล้านบาทคืนให้กับ หนุ่ม กรรชัย เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลัง พิธีกรดัง ประกาศในโหนกระแสว่า สิ้นสุดความเป็นเพื่อนกับ กัน จอมพลัง แล้วนั้น
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "เข้าแล้วนะ ประเสริฐ ❎เข้าแล้วนะ 1ล้าน ✅ 🤔” หลังชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีแผนนำเงินไปส่งต่อเพื่อทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
ล่าสุด เวลาประมาณ 17.30 น. หนุ่ม กรรชัย เดินทางมาที่ สน.พหลโยธิน เพื่อดำเนินการลงบันทึกประจำวันกรณีได้รับเงินโอนคืนจำนวน 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเจ้าตัวได้แจ้งความกรณีเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งนำภาพรายการเดินบัญชี (Statement) ส่วนตัวไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
โดยสาเหตุที่ตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวัน เพราะไม่แน่ใจว่าที่มาเงินซึ่ง กัน จอมพลัง โอนคืนมา สะอาดไหม มีความเกี่ยวโยงกับบัญชีม้า และเว็บพนันหรือไม่