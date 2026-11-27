วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ ลีก 2027 ไม่ได้เป็นเจ้าภาพทั้ง 3 สนาม คนวิเคราะห์เพราะอะไร
วอลเลย์บอลหญิงไทย ในศึกเนชั่นส์ ลีก 2027 ไม่ได้เป็นเจ้าภาพทั้ง 3 สนาม คนวิเคราะห์เป็นเพราะอะไร หรืออาจจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้น ?
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 มีการประกาศสนามแข่งขันวอลเลย์บอลทั้ง 3 สนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2027 มีดังนี้
สัปดาห์แรก
- แคนาดา
- บราซิล
- จีน
สัปดาห์ที่ 2
- จีน
- สหรัฐอเมริกา
- เนเธอร์แลนด์
สัปดาห์ที่ 3
- บราซิล
- ตุรกี
- ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ แฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยต่างสงสัยว่า ทำไมไม่มีไทยในลิสต์เจ้าภาพ ทั้งที่ปกติมักเป็นอยู่บ่อยครั้ง คนต่างวิเคราะห์ว่า อาจจะเป็นเพราะ ไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพสนามในรอบไฟนอลได้ ซึ่งต้องรอการประกาศต่อไป