ไรเดอร์ขี่รถทั้งวัน ได้เงิน 428 บาท เอาไปดูแล ลูกสาว 4 ขา น้องหมาป่วยมะเร็ง-อัลไซเมอร์
ไรเดอร์เผยรายได้จากการขี่รถทำงาน 7 ชั่วโมง ได้เงิน 428 บาท แม้ยังไม่หักค่าน้ำมัน แต่กลับตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกสาว 4 ขา น้องหมาบางแก้วที่เลี้ยงมานาน 7 ปี ปัจจุบันป่วยทั้งมะเร็งเต้านมและอัลไซเมอร์
เรื่องราวสุดประทับใจที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ กรณีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ไรเดอร์รายหนึ่ง โพสต์ผ่าน TikTok @ning.sason เผยรายได้จากการขับรถทำงานตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง สามารถทำรายได้ได้ 428 บาท โดยยังไม่หักค่าน้ำมัน แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนซึ้งใจคือ เจ้าตัวตั้งใจจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ให้กับลูกสาวสุดที่รัก
แต่ลูกสาวที่พูดถึงนั้น ไม่ใช่คนในครอบครัว หากแต่เป็น "เจ้ามีเงิน" สุนัขพันธุ์บางแก้วเพศเมียที่เขารับมาเลี้ยงนานถึง 7 ปีแล้ว
ย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกที่พบเจอ เจ้ามีเงินถูกนำมาทิ้ง แถมยังถูกรถชนจนขาหัก เคราะห์ดีที่ไรเดอร์รายนี้ผ่านมาเจอ จึงตัดสินใจรับกลับไปรักษาและเลี้ยงดูที่บ้าน นับตั้งแต่นั้นทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ผูกพันกันมาโดยตลอด
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจ้ามีเงินเป็นเหมือนสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว ทั้งคู่รักและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน โดยเจ้าของเล่าว่า ช่วงแรกที่รับมาเลี้ยงมักพาเจ้ามีเงินซ้อนรถไปด้วยอยู่ตลอด ขณะที่ภาพความน่ารักอีกหลายภาพก็เผยให้เห็นความผูกพันของทั้งคู่ที่ตัวติดกันไม่ห่าง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเจ้ามีเงินกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม และยังเป็นโรคอัลไซเมอร์ จนถึงขั้นจดจำใบหน้าเจ้าของไม่ได้อีกต่อไป แม้ความทรงจำจะเลือนหายไป แต่ความรักที่เจ้าของมีให้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
แม้จะต้องออกไปทำงานหาเงิน แต่ทุก ๆ เช้ามืด เขายังคงต้องอุ้มและประคองเจ้ามีเงินออกไปขับถ่ายอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่มีต่อสุนัขตัวนี้ แม้ในวันที่ร่างกายของมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ตาม
เรื่องราวของไรเดอร์และเจ้ามีเงิน กลายเป็นไวรัลชวนซึ้งใจและเข้าถึงหัวอกหกคนรักหมา ซึ่งหลังคลิปถูกแชร์ออกไป ต่างมีชาวเน็ตและเจ้าของกิจการบางส่วนยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ทั้งเรื่องของค่ารักษาและอุปกรณืต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดูแลน้องมีเงิน จนกลายเป็นภาพน้ำใจของคนไทยที่น่าชื่นชม