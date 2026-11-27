ไฟไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์ เต็นท์ขายเสื้อผ้าไหม้วอดกลางดึก เปิดภาพใจหายหลังเพลิงสงบ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์ ช่วงเช้ามืด เพลิงโหมเผาเต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้าจนเสียหายหนัก เผยภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุ เห็นสภาพแล้วชวนใจหาย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.03 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในตลาดปัฐวิกรณ์ ซอยนวมินทร์ 72 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันเดินทางไปถึงพื้นที่ในเวลา 05.15 น. ก่อนพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้และเร่งดำเนินการฉีดน้ำสกัดทันที
กระทั่งเวลา 05.35 น. สถานการณ์ยังคงรุนแรงขึ้น โดยพบว่าไฟได้ลุกไหม้เต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้าจนเต็มพื้นที่ ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีหัวหมาก บางกะปิ ลาดพร้าว และบางเขน จึงทยอยเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจควบคุมเพลิง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่โดยรอบตลาด เนื่องจากด้านหลังเป็นชุมชนและอยู่ใกล้โรงเรียนบดินทรเดชา 2 อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายยางรถยนต์และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยระหว่างเกิดเหตุมีรายงานว่าเปลวไฟเริ่มลุกลามไปทางด้านหลังตลาด ซึ่งอยู่ติดกับปั๊มน้ำมัน เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งระดมรถดับเพลิงและรถน้ำเข้าฉีดสกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดวงเพลิงไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่เสี่ยง
นอกจากความรุนแรงของเพลิงไหม้แล้ว การปฏิบัติงานยังประสบอุปสรรคจากสภาพถนนบริเวณดังกล่าวที่ค่อนข้างแคบ ทำให้รถดับเพลิงที่เดินทางเข้ามาสนับสนุนเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ยาก เจ้าหน้าที่จึงต้องจัดการจราจรเพื่อเปิดทางให้รถปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้น
ต่อมาเวลา 06.20 น. เจ้าหน้าที่ตัดสินใจปิดถนนทั้งสองฝั่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้าปฏิบัติงาน ส่งผลให้การจราจรโดยรอบติดขัดอย่างหนัก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง
ขณะที่เวลา 06.25 น. มีรายงานเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะนั้นไฟยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรง และเริ่มสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างบางส่วนของตลาด ภาพจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นว่าแม้เปลวไฟจะลดลงเป็นบางช่วง แต่ก็กลับมาลุกโหมขึ้นอีกครั้ง จนพื้นที่ตลาดได้รับความเสียหายอย่างหนัก เหลือเพียงโครงสร้างบางส่วน
กระทั่งเวลา 06.27 น. ยังคงมีรายงานพบเปลวไฟในพื้นที่ตลาดปัฐวิกรณ์ แม้จะมีกระแสรายงานว่าเพลิงเริ่มสงบลงแล้ว แต่สถานการณ์และรายละเอียดความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ล่าสุด เวลา 06.47 น. มีการแจ้งความคืบหน้าว่าสามารถควบคุมเพลิงจนสงบได้แล้ว ขณะที่สำนักงานเขตบึงกุ่มได้จัดตั้งจุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยภายในปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่ข้างตลาดปัฐวิกรณ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่วนด้านสถานศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา 2 ได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณตลาดปัฐวิกรณ์ โดยจะหยุดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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