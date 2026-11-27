ประมวลภาพ อู่ข้าวอู่น้ำ ซีฟู้ดปิ้งย่างดาวคะนอง ปิดตำนาน 21 ปี คนแน่นร้าน ทำไมถึงปิด
ประมวลภาพ อู่ข้าวอู่น้ำ ซีฟู้ดปิ้งย่างดาวคะนอง ปิดตำนาน 21 ปี คนแน่นร้าน พร้อมกับความงุนงงของลูกค้า คนเยอะแบบนี้ทำไมยังปิด
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก อู่ข้าวอู่น้ำ ซีฟู้ดปิ้งย่างดาวคะนอง ประกาศว่า ร้านได้ปิดกิจการถาวรเรียบร้อยแล้ว หลังจากเปิดมานานกว่า 21 ปี พร้อมกับลงภาพบรรยากาศร้านวันสุดท้าย คนแน่นขนัดตา
ด้านลูกค้าต่างเสียดาย ถ้าร้านไม่ดีจริงคงไม่ได้เปิดร้านมานานถึง 20 ปีขึ้นไป และงงว่า ทำไมถึงปิดร้าน ทั้งที่ลูกค้าเต็มร้านตลอด