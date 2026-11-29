THE BEST IS NOW! เมื่อการย้อนเวลาทำให้เข้าใจคุณค่าของปัจจุบัน
ทุกยุคสมัยมีความท้าทาย แล้วช่วงเวลาไหนคือช่วงที่ดีที่สุด ? ร่วมเดินทางข้ามเวลากับแปง ผ่านหนังสั้น THE BEST IS NOW! จาก ปตท.
เมื่อชีวิตวัยทำงานเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า จนอยากย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตในยุคที่คิดว่าทุกอย่างอาจง่ายกว่านี้ เรื่องราวของ “แปง” เฟิร์สจ็อบเบอร์สาวในวิดีโอ THE BEST IS NOW! จะพาเราออกเดินทางข้ามเวลา เพื่อค้นหาคำตอบว่าแท้จริงแล้ว ช่วงเวลาไหนคือช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต พร้อมถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ผ่านเรื่องราวตลอด 48 ปีของ ปตท.
เมื่อชีวิตเฟิร์สจ็อบเบอร์เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า
การเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานอาจเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเคยเฝ้ารอ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง กลับมีเรื่องให้ต้องรับมือมากกว่าที่คิด ทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบ ความกดดันจากรอบตัว ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงมลพิษและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
เช่นเดียวกับ "แปง" หญิงสาวเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่กำลังเผชิญกับภาวะ Burnout จากชีวิตปัจจุบันอย่างหนัก ทั้งปัญหาโลกเดือด มลพิษ มิจฉาชีพ ข่าวสงคราม เด็กจบใหม่หางานยาก ไปจนถึง AI ที่เก่งขึ้นทุกวัน ความเหนื่อยล้าที่สะสมทำให้เธอรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในยุคนี้ช่างเต็มไปด้วยเรื่องยาก จนเกิดความคิดว่า หากได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต บางทีชีวิตอาจไม่ต้องเหนื่อยและวุ่นวายขนาดนี้
แล้วจู่ ๆ ก็เหมือนฟ้ามีตา เมื่อแปงได้รับโอกาสให้เดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีต พร้อมความหวังว่าจะได้พบที่ทางของตัวเอง และค้นพบชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ เธอจึงเริ่มออกเดินทางผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อสัมผัสโลกในยุคที่แตกต่างจากปัจจุบัน
ยุคหิน อากาศดีแต่ชีวิตไม่ง่าย
การเดินทางพาแปงย้อนกลับไปไกลถึงยุคหิน ช่วงเวลาที่โลกยังมีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกสิ่ง แม้จะดูเหมือนเป็นโลกที่ไม่มีความวุ่นวายจากสังคมมนุษย์ แต่ก็ทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าธรรมชาติก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่สิ่งมีชีวิตต้องเผชิญ
ยุคในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชีวิตเรียบง่ายจริงหรือ ?
จากนั้นแปงเดินทางต่อมายังยุคที่หลายคนคุ้นเคยกับภาพจำว่าเป็นช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำมีปลา มีข้าวในนา และผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่เมื่อได้สัมผัสด้วยตัวเอง เธอก็เริ่มเห็นว่าชีวิตในอดีตไม่ได้มีเพียงความสงบสุข ทุกอย่างต้องลงแรงทำเอง แถมยังมีภัยสงครามให้ต้องรับมือ ระหว่างนั้น " Nero ทูตแห่งความยั่งยืน" ของ ปตท. ที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทาง ก็ชวนให้แปงย้อนคิดว่า แท้จริงแล้วปัจจุบันอาจดีที่สุดก็ได้
ยุค 80 ช่วงเวลาที่ใคร ๆ ว่าดี
แปงยังเดินทางต่อไปยังยุค 80 ยุคทองแห่งการสร้างตัว ที่หลายคนมองว่าเต็มไปด้วยโอกาสและความก้าวหน้า แต่แม้จะดูเหมือนมีหนทางให้เติบโตมากมาย ยุคนี้ก็ยังเจอวิกฤตน้ำมันหาเติมยาก จนต้องรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันประหยัดน้ำมันและไฟฟ้า สะท้อนว่าแม้แต่ยุคที่ใคร ๆ มองว่าดี ก็ยังมีอุปสรรคที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ
การเดินทางผ่านแต่ละยุคทำให้แปงค่อย ๆ เข้าใจว่า ไม่ว่าจะย้อนกลับไปไกลแค่ไหน หรือเป็นช่วงเวลาที่ใครต่อใครยกย่องว่าดีเพียงใด ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะง่ายไปเสียทั้งหมด เพราะไม่ว่ายุคไหน คนไทยก็ต้องเจอกับความท้าทายในแบบของตัวเอง แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้ง
บทเรียนจากอดีต สู่การพร้อมรับมืออนาคต
เมื่อได้สัมผัสชีวิตในหลายช่วงเวลา สิ่งที่แปงค้นพบอาจไม่ใช่ยุคสมัยที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เธอคาดหวัง แต่เป็นความเข้าใจว่า โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง และไม่มีช่วงเวลาไหนที่ปราศจากปัญหาอย่างแท้จริง
สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การรอให้โลกเป็นไปตามที่เราหวัง หรือเฝ้าตามหาช่วงเวลาที่ทุกอย่างง่ายดาย แต่คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อเรามีความพร้อม ก็ย่อมมีโอกาสก้าวผ่านความท้าทายและเดินหน้าต่อไปได้
48 ปี ปตท. เตรียมพร้อมพลังงาน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
เรื่องราวของแปงสะท้อนให้เห็นว่า ทุกยุคสมัยล้วนมีทั้งข้อดีและความท้าทายแตกต่างกัน สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การรอให้โลกเป็นไปอย่างที่หวัง แต่คือการเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่สามารถเริ่มต้นสร้างความพร้อมได้ตั้งแต่วันนี้
แนวคิดนี้สอดคล้องกับเส้นทางของ ปตท. ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2521 ท่ามกลางปัญหาน้ำมันขาดแคลน ไม่ต่างจากที่แปงได้เจอในยุค 80 ตลอด 48 ปีที่ผ่านมา ปตท. จึงไม่เคยหยุดพัฒนารากฐานด้านพลังงาน เพื่อให้คนไทยมีพลังงานพร้อมใช้ในชีวิตประจำวัน และรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพราะพลังงานเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิต เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
นอกจากการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ปตท. ยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้พลังงานและโอกาสเข้าถึงผู้คนได้อย่างทั่วถึง พร้อมคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป THE BEST IS NOW! จึงไม่ใช่แค่การมองเห็นคุณค่าของปัจจุบัน แต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมและลงมือทำตั้งแต่วันนี้ อย่างที่ ปตท. ฝากไว้ในตอนท้ายของคลิปว่า "เราพร้อมเคียงข้างทุกความท้าทาย เพื่อให้ทุกความพร้อมในวันนี้ พาเราทุกคนไปสู่วันพรุ่งนี้อย่างยั่งยืน"
รับชมคลิปเต็มได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=F0wrNLNPOTc