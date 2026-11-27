สาวรีวิวเทศกาลยี่เป็ง เชียงใหม่ เที่ยว 2 คน ค่าใช้จ่าย 1.5 แสน เฉลยได้อะไรบ้าง
สาวเปิดงบเที่ยวงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2 คน ใช้เงินรวมกว่า 1.5 แสนบาท เฉพาะค่าบัตรเข้างาน 2 คน 31,800 บาท หลังชาวเน็ตสงสัยราคานี้ได้อะไรบ้าง เจ้าตัวเฉลยรายละเอียดแล้ว
กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงปลายปี สำหรับในงานเทศกาลยี่เป็ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาร่วมฉลองคืนวันเพ็ญตามประเพณีท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามสุดตระการตา
ล่าสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 มีผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมรายหนึ่งเผยแพร่คลิปบรรยากาศภายในงานเทศกาลยี่เป็ง พร้อมระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางมาท่องเที่ยว 2 คน ประกอบด้วย
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่ 75,000 บาท
- ค่าเข้างาน 31,800 บาท
- ค่าโรงแรม 3 คืน 45,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 151,800 บาท พร้อมระบุแคปชั่นว่า "ยี่เป็งเชียงใหม่ 2026 #chiangmai #ยี่เป็ง"
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยรายหนึ่งเข้ามาสอบถามว่า "เข้างาน 31,000 ได้อะไรบ้างอยากรู้มากกกกก" ขณะที่อีกรายก็สงสัยเกี่ยวกับราคาบัตร โดยถามว่า "ทำไมบัตรแพงจังคะ ราคาบัตรมีหลายราคาไม่ใช่หรอคะ"
ต่อมา เจ้าของคลิปได้เข้ามาตอบข้อสงสัยดังกล่าว โดยระบุว่า บัตรเข้างานมีราคาให้เลือกหลายระดับ ตั้งแต่ 4,900-15,900 บาท ซึ่งตนเลือกโซนที่ทางงานระบุว่าสวยที่สุด โดยซื้อบัตรราคาสูงสุดใบละ 15,900 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 31,800 บาท
สำหรับแพ็กเกจดังกล่าว มีบริการรถรับ-ส่ง อาหาร และกิจกรรมตลอดทั้งงาน รวมถึงกระทงและโคมสำหรับปล่อยอีกคนละ 2 ใบ
ทั้งนี้สำหรับใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวงานยี่เป็งปีหน้า แต่ไม่อยากใช้งบสูง อาจต้องเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่น ๆ เช่น สามารถเลือกบัตรเข้างานราคาเริ่มต้น 4,900 บาทได้ รวมทั้งอาจจะต้องวางแผนเดินทางและจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ล่วงหน้า เพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและประหยัดงบได้มากขึ้น