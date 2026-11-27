ฮุน เซน วอนเข้าใจ ทำไมไม่รีบพา กัมพูชา พ้นประเทศด้อยพัฒนา ลั่นอยู่แบบนี้มีข้อดีเพียบ
ฮุน เซน ออกมาชี้แจงเหตุผล ทำไม กัมพูชา ต้องชะลอพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด พร้อมเผยข้อดี ฝากประโยคเด็ด หากยังยืนไม่มั่นคง อย่าเพิ่งรีบวิ่ง เพราะจะทำให้ล้ม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมายอมรับว่า ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เคยให้ความสำคัญกับการชะลอการพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หรือ LDC (Least Developed Country หรือ LDC) เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและภาระทางการเงินของประเทศ
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประเทศลาวประกาศพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการถกเถียงในสังคมกัมพูชา มีทั้งฝ่ายที่มองว่าการพ้นจากสถานะ LDC เป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศ และฝ่ายที่เห็นว่าการรักษาสถานะดังกล่าวไว้ต่อไปยังมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้าและแหล่งเงินทุน
ฮุน เซน ได้ตอบความคิดเห็นของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงข้อดีของการคงสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยระบุว่า ประเทศในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้าน ทั้งการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส่งออกไปยังตลาดประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป การได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) รวมถึงความช่วยเหลือด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิผ่อนปรนด้านกฎเกณฑ์ทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนสำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนและการพัฒนาภาคเอกชน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ฮุน เซน มองว่ายังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศที่ยังอยู่ในกลุ่ม LDC มีโอกาสเข้าถึงเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ทั่วไป
ฮุน เซน ระบุว่า "สำหรับผม ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีคิดเรื่องนี้อย่างหนัก เพราะหากต้องกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ เราจะเสียหายอย่างหนัก เรื่องการชะลอนี้เป็นการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของผมในเวลานั้น ขอให้จำไว้ว่า หากยังยืนไม่มั่นคง อย่าเพิ่งรีบวิ่ง เพราะจะทำให้เราล้มลง"
สำหรับความคืบหน้าของกัมพูชา นายเป็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้กล่าวถึงข้อมูลจากนางราบับ ฟาติมา (Rabab Fatima) รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูงด้านประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยระบุว่า กัมพูชามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะพ้นจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ในปี 2572 หลังผ่านเกณฑ์การประเมินมาแล้ว 2 ครั้ง
นอกจากนี้ สหประชาชาติยังยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านออกจากกลุ่มประเทศ LDC โดยก่อนหน้านี้ นางราบับ ฟาติมา ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวระหว่างการพบหารือกับสมเด็จฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา