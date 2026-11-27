วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม สูญเสียไก่-เป็ดกว่า 60 ชีวิต หลังสุนัขบุกกรง พ่อแม่พันธุ์ไม่เหลือ
วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม ฟาร์มสัตว์ชื่อดังจันทบุรีสูญเสียครั้งใหญ่ สุนัขบุกกรงกัดไก่-เป็ดตายกว่า 60 ชีวิต พ่อแม่พันธุ์ที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม - Viva Foresta Farm ฟาร์มสัตว์ชื่อดังใน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเหตุการณ์ชวนหดหู่ใจ หลังมีสุนัขบุกเข้าไปในกรงเลี้ยง และทำร้ายไก่ซิลกี้ขนฟู ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์ม รวมถึงไก่ต๊อกและเป็ด กว่า 60 ชีวิต ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว
ทางฟาร์มเล่าว่า ไก่ซิลกี้กลุ่มนี้เป็นน้องไก่ที่น่ารัก ชอบวิ่งมาอ้อนลูกค้าเสมอ และอยู่กับฟาร์มมานานกว่า 9 ปี ตั้งแต่วันแรกที่เปิดฟาร์ม ทั้งที่ทุกตัวอยู่ในกรงอย่างดีแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่อาจป้องกันได้ พร้อมตัดพ้อว่าช่วงนี้ลูกค้าก็มีน้อยอยู่แล้ว ยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเติมอีก
สำหรับ วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม เป็นแหล่งรวมสัตว์แปลกกว่า 70 ชนิด บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ และเป็นแลนด์มาร์กสำหรับครอบครัวที่มาเที่ยวจันทบุรี การสูญเสียสมาชิกที่อยู่คู่ฟาร์มมาตั้งแต่วันแรกครั้งนี้ จึงสร้างความเสียใจให้ทั้งเจ้าของฟาร์มและลูกค้าที่เคยมาเยือนไม่น้อย